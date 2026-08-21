Mâncatul sănătos nu trebuie să fie plictisitor și este mult mai simplu decât credem. Aceasta este filozofia unei creatoare de conținut, Inés Basterra. Într-un interviu acordat publicației ABC, Basterra subliniază că ne complicăm inutil în bucătărie din cauza ritmului alert de zi cu zi, care ne împiedică să fim creativi.
Unul dintre cele mai mari eșecuri când vrem să ne schimbăm stilul de viață este că încercăm să facem transformări uriașe peste noapte. În realitate, lucrurile mici, menținute în timp, sunt cele care formează obiceiuri sănătoase și fac diferența.
Pentru a mânca bine fără bătăi de cap, Inés Basterra aplică trei principii de bază:
Golește casa de tentații: Nu cumpăra și nu ține în casă alimentele pe care nu dorești să le consumi.
Umple cămara cu alimente utile: Aprovizionează-te cu conserve de calitate, bogate în legume și proteine (borcane cu fasole verde, leguminoase, conserve de sardine, macrou sau ton).
Colecționează rețete simple: Salvează rețetele apetisante de pe rețelele sociale și încearcă-le. Cele care îți plac cel mai mult vor deveni o rutină alimentară.
Salată de fasole verde: Fasole verde, ceapă verde, brânză proaspătă de capră, roșii și cubulețe de șuncă de calitate. Dressing: o lingură de muștar englezesc/Dijon, ulei de măsline extravirgin, suc de lămâie, sare, piper și migdale tocate.
Salată de cartofi și conopidă: Cartofi fieri, conopidă, ouă fierte tare, ceapă roșie și coriandru. Se amestecă cu o maioneză sănătoasă de casă preparată din ulei de măsline, un ou, lămâie, sare și puțin muștar.
Salată de năut: Năut fiert, ceapă roșie, ardei gras verde și galben, roșii, castraveți și frunze de mentă proaspătă. Se asezonează cu ulei de măsline, suc de lămâie, sare și piper.
Omletă cu dovlecel și busuioc: Usturoiul și ceapa tocată se gătesc 7 minute în tigaie cu puțin ulei. Se adaugă dovlecelul tăiat și se mai lasă câteva minute. La final, se amestecă legumele cu busuioc proaspăt și ouă bătute, apoi se prăjește omleta în tigaie.
Somon en papillote: Așază un file de somon peste un pat de fâșii de dovlecel și ceapă pe o hârtie de copt. Toarnă deasupra o vinagretă din suc și coajă de portocală, miere, fenicul, ceapă și un strop de vin alb. Sigilează hârtia ca pe o bomboană și coace la cuptor (preîncălzit la 200°C) timp de 15 minute.
Ouă umplute cu ton și sos de roșii: Fierbe ouăle tare (10 minute), taie-le în jumătate și scoate gălbenușurile. Amestecă gălbenușurile cu ton scurs, sos de roșii, orégano, busuioc și piper. Umple jumătățile de albuș și dă-le la rece înainte de servire.
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