Producătorii francezi de cartofi se confruntă cu un început de sezon diferit de cel precedent. Supraoferta din 2025/2026 a fost urmată de reducerea suprafețelor cultivate și de efectele valurilor succesive de căldură asupra producției și calității. Pentru operatori, depozitarea cartofilor ar putea fi una dintre principalele provocări ale sezonului 2026/2027, conform publicației Fresh Plaza.

Recoltarea cartofilor a început la începutul lunii iulie în Beauce, pentru cei mai avansați producători. Primele loturi au o calitate considerată satisfăcătoare în această regiune, însă temperaturile extreme din timpul verii au lăsat deja urme asupra culturilor.

Antoine Geysels, directorul grupului de producători Top Pom, prezent în Champagne-Ardennes, Beauce și Hauts-de-France și activ inclusiv în comerțul angro, atrage atenția asupra problemelor care ar putea apărea în perioada de păstrare.

„Vedem o încolțire deosebit de severă, ceea ce sugerează un sezon în care depozitarea va fi o adevărată provocare pentru operatori. Cheia va fi să garantăm un produs stabil pentru clienții și consumatorii noștri”, explică acesta.

Suprafața cultivată cu cartofi a scăzut cu aproximativ 10%

Sezonul 2026/2027 începe după o reducere cu aproximativ 10% a suprafețelor cultivate în Franța, comparativ cu anul precedent. Decizia vine după surplusul semnificativ de producție din sezonul 2025/2026, când oferta ridicată a exercitat presiune asupra prețurilor.

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Reducerea suprafețelor este însă însoțită de scăderea randamentelor, provocată de valurile succesive de căldură din timpul verii.

Loturile neirigate sunt cele mai expuse. Producătorii se așteaptă la recolte mai mici, dar și la probleme legate de calibrul și calitatea cartofilor. În schimb, suprafețele irigate pot menține un nivel de productivitate mai apropiat de normal.

„Suprafețele neirigate vor fi, în mod previzibil, afectate în special în ceea ce privește randamentul și se vor confrunta, de asemenea, cu probleme de calibru și calitate”, spune Geysels.

Potrivit acestuia, situația este cu atât mai dificilă pentru fermieri cu cât obținerea producției în condiții meteorologice extreme a presupus investiții importante în resurse umane și financiare.

Cererea este mai puternică decât în sezonul precedent

Piața franceză a cartofilor proaspeți a început noul sezon într-o situație mult mai favorabilă din perspectiva cererii.

„În general, cererea a fost puternică, ceea ce ne-a permis să vindem loturile disponibile la recoltare, menținând în același timp prețul pieței aproape de nivelul la care am început”, explică directorul Top Pom.

Schimbarea situației de pe piață se reflectă și în cerințele cumpărătorilor. Creșterea prețurilor a fost transferată de cumpărători către propriii clienți, supermarketuri și angrosiști.

În aceste condiții, calitatea cartofilor a devenit o preocupare și mai importantă. Cumpărătorii acordă o atenție sporită procentului de pierderi, care poate avea un impact semnificativ asupra profitabilității unităților de procesare și ambalare.

Obiectivul Top Pom pentru acest sezon este să asigure clienților obișnuiți atât cantitățile necesare, cât și calitatea solicitată.

Italia caută cartofi francezi de calitate

Cererea din partea pieței italiene este deja ridicată. Top Pom spune că ambalatorii italieni caută loturi franceze de calitate, pe fondul unei oferte interne considerate insuficiente cantitativ și nesatisfăcătoare din punct de vedere calitativ.

Situația este diferită în Spania. Pentru moment, ambalatorii spanioli se concentrează asupra producției interne. Potrivit Top Pom, aceștia ar urma să se orienteze către cartofii francezi începând din septembrie.

Problemele de producție nu sunt însă limitate la Franța. Condițiile meteorologice dificile au afectat și alte state europene producătoare de cartofi.

„Țările producătoare vecine s-au confruntat cu aceleași condiții meteorologice. Impactul asupra randamentelor va fi cel puțin la fel de mare, dacă nu chiar mai mare, având în vedere că țările vecine nu au toate aceeași capacitate de irigare ca Franța”, afirmă Antoine Geysels.

În acest context, scăderea producției de pe suprafețele neirigate ar putea genera dezechilibre în planurile de aprovizionare ale unor operatori.

Lecțiile sezonului 2025/2026

Pentru producătorii francezi, noul sezon vine și după experiența unui an marcat de surplus și prețuri scăzute.

„Sezonul trecut ne-a reamintit volatilitatea pieței în care operăm și dificultatea de a vinde volume într-o piață saturată”, subliniază directorul Top Pom.

Deși 2025/2026 a fost caracterizat de prețuri mici, cerințe ridicate din partea clienților și pierderi financiare importante pentru fermele franceze și europene, perioada a permis grupului să testeze soliditatea parteneriatelor dezvoltate în ultimii ani cu operatori din Franța și din alte țări europene.

Sezonul precedent s-a încheiat cu niveluri ale stocurilor apropiate de zero pe piața cartofilor pentru consum în stare proaspătă. Pentru Top Pom, acest lucru permite intrarea în noul sezon într-o poziție mai echilibrată.

Problema se mută însă acum în depozite. Recolte mai mici, temperaturi extreme și încolțirea timpurie a tuberculilor ar putea face păstrarea cartofilor una dintre principalele dificultăți ale sezonului 2026/2027.