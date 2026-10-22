Ce ar trebui să comanzi dacă intri pentru prima dată într-un restaurant indian și ce buget trebuie să pregătești? Într-un interviu acordat G4Food, Francesca Barbacariu, managerul restaurantului Mumbai din București, vorbește despre preparatele pe care le recomandă celor care vor să descopere această bucătărie, de ce platourile cu mai multe feluri sunt o alegere potrivită pentru începători și care sunt mâncărurile pe care le consideră de neratat. Printre recomandările sale se numără samosa, chicken butter masala, pâinicile indiene și un desert specific.

Cât costă o primă experiență la un restaurant indian

Pentru cineva care nu a mai încercat mâncarea indiană, alegerea preparatelor poate fi dificilă, mai ales când meniul cuprinde numeroase feluri și combinații de condimente. Francesca Barbacariu spune că un buget de aproximativ 100 de lei poate fi suficient pentru o primă experiență la Mumbai și recomandă platourile care permit degustarea mai multor preparate.

„În jur de 100 RON ar fi suficient, dar noi am creat niște platouri special pentru a degusta mai multe preparate. Sunt platouri de două trei persoane maxim, unde au mai multe tipuri de preparate, tocmai să le poată degusta, să știe data viitoare exact ce vor să comande, dacă vor să ia porții întregi. Dar acelea ar fi mult mai recomandate pentru cineva care poate n-a încercat niciodată mâncare indiană decât un preparat de sine stătător”, explică Francesca Barbacariu, într-un interviu acordat G4Food.

Samosa și chicken butter masala, printre preparatele de încercat

Întrebată ce ar include într-un prim meniu de degustare, Francesca Barbacariu recomandă samosa, pachețele cunoscute din bucătăria indiană, dar și chicken butter masala, un preparat apreciat pentru textura cremoasă a sosului.

„Musai. Clar ar fi aceste pachețele samosa, tocmai pentru că sunt foarte cunoscute. După care ar fi un chicken butter masala pe care îl știe toată lumea și la fel trebuie încercat, mai ales că are acea cremozitate extraordinară”, spune managerul restaurantului Mumbai.

Francesca mărturisește că acest preparat continuă să o surprindă, deși mănâncă frecvent mâncare indiană.

„Vă zic sincer că după atâția ani de zile în care mănânc aproape zilnic, încă mă surprind la masă zicând cât de bun este. Deci s-ar putea să fie o dragoste foarte de lungă durată”, povestește ea.

Pâinicile indiene și desertul completează masa

Pentru Francesca Barbacariu, experiența nu se încheie cu preparatul principal. Pâinicile indiene sunt, de asemenea, printre lucrurile pe care le recomandă celor care vor să descopere această bucătărie, iar masa poate fi completată cu un desert specific.

„Și ulterior avem pâinicile, care și acelea trebuie gustate neapărat. Și cred că un desert mai mult decât perfect”, adaugă managerul restaurantului Mumbai.

Astfel, pentru cei care ajung pentru prima dată la un restaurant indian, recomandarea Francescăi este să încerce mai multe preparate, în loc să se limiteze la unul singur. Platourile de degustare pot fi o modalitate de a descoperi aromele bucătăriei indiene și de a identifica felurile preferate pentru vizitele următoare.