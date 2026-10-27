Produsele gastronomice autentice ale României trec de farfurii și intră în colecțiile filatelice. Începând cu 16 octombrie 2026, Romfilatelia și Poșta Română au pus în circulație emisiunea specială de timbre intituală „Produs în România (I)”, creată pentru a omagia patru dintre cele mai cunoscute specialități culinare autohtone recunoscute și protejate în Uniunea Europeană.

Printre preparatele distinse pe mărcile poștale românești se numără celebra salată cu icre de știucă de Tulcea (IGP), produsă de compania Deltaica Seafood.

Din inima Deltei Dunării, pe mărcile poștale românești

Reprezentanții Deltaica Seafood au descris într-o postare mândria față de această recunoaștere națională, subliniind importanța păstrării rețetelor din Delta Dunării. „Pentru noi este un moment de o mândrie greu de descris în cuvinte. Un produs născut din tradițiile pescărești ale Deltei Dunării, căruia i-am dedicat ani de muncă și pasiune, a devenit parte din patrimoniul filatelic al României.”

Preparatul beneficiază de certificarea europeană de Indicație Geografică Protejată (IGP), statut ce garantează originea, calitatea și respectarea rețetei tradiționale.

O serie filatelică dedicată tradițiilor gastronomice

Emisiunea filatelică „Produs în România (I)” este concepută pentru a promova patrimoniul gastronomic și identitatea culinară românească pe plan național și internațional.

Această inițiativă aduce în atenția publicului larg producătorii locali care au reușit să obțină recunoașterea europeană pentru bucătăria tradițională, transformând rețetele consacrate în veritabile simboluri culturale reprezentate pe timbre poștale.