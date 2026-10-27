Forumurile T2C – Tourism to Connect vor reuni companii, destinații turistice și reprezentanți ai industriei de profil din cele două țări.

Bulgaria și România își propun să dezvolte noi parteneriate în turism, prin intermediul forumului internațional T2C – Tourism to Connect, organizat sub motto-ul „20 de ani împreună în Uniunea Europeană. Împreună în turism”. Inițiativa marchează 20 de ani de la aderarea celor două țări la Uniunea Europeană și urmărește să încurajeze cooperarea dintre companiile din turism, destinațiile turistice și reprezentanții mass-media de pe ambele părți ale graniței.

Forumul va avea două ediții, programate pentru 18 noiembrie 2026, de la ora 13:00, și 10 februarie 2027. Ambele evenimente se vor desfășura la hotelul Pullman Bucharest World Trade Center din București.

Întâlniri de afaceri și oferte turistice pentru sezonul 2027

Programul va include prezentări ale companiilor și destinațiilor turistice din Bulgaria, precum și întâlniri bilaterale de afaceri în format B2B. Participanții vor avea ocazia să își prezinte ofertele și noutățile pentru sezonul 2027, să stabilească legături directe cu potențiali parteneri și să exploreze oportunități pentru inițiative comune pe piețele din Bulgaria și România.

Printre cei care și-au confirmat deja participarea se numără grupuri hoteliere importante, municipalități și alți reprezentanți ai industriei turismului.

Participanții din Bulgaria își vor prezenta ofertele în mai multe domenii, printre care industria hotelieră și serviciile de cazare, turismul SPA și balnear, turismul de sănătate, turismul de evenimente, turismul culinar și vitivinicol, tehnologia aplicată în turism, siguranța și conectivitatea de transport.

Cui se adresează forumul T2C – Tourism to Connect

Evenimentele sunt dedicate tur-operatorilor și agențiilor de turism din România, reprezentanților industriei turistice, jurnaliștilor, bloggerilor, influencerilor, creatorilor de conținut digital și organizatorilor de evenimente.

Prin schimbul direct de informații și dezvoltarea contactelor profesionale, inițiativa urmărește să consolideze poziționarea Bulgariei pe piața românească și să extindă oportunitățile pentru noi parteneriate bilaterale.

T2C – Tourism to Connect se desfășoară sub egida Ministerului Turismului din Republica Bulgaria și a Ambasadei Republicii Bulgaria în România. Organizatorul este Bgtourism.bg, o publicație media specializată în turism, parte a companiei Royal Communication EOOD.

Silvia Kiosseva, expertă în industria turismului și fondatoarea inițiativei 1 SEA (One Sea), va fi gazda celor două evenimente.

Primele ediții T2C vor pune accentul pe importanța relațiilor de bună vecinătate și pe potențialul turismului de a construi relații de lungă durată între companii și destinații din Bulgaria și România.

Motto-ul inițiativei este „Informează. Inspiră. Conectează.” (Inform. Inspire. Connect.).