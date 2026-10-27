O întâlnire romantică poate costa de la 168 de euro în Istanbul până la peste 400 de euro în orașele elvețiene Geneva și Zürich. Diferențele de preț sunt considerabile de la un oraș la altul, însă clasamentul se schimbă atunci când costurile sunt raportate la salarii. Potrivit unui raport al Deutsche Bank Research Institute, în unele orașe europene o ieșire în doi poate reprezenta o cheltuială mult mai mare în raport cu veniturile decât în altele, notează Euronews.

Romantismul nu înseamnă doar sentimente. O cafea, o băutură sau o cină pot pune presiune asupra bugetului, iar situația financiară poate influența inclusiv disponibilitatea unei persoane de a începe o relație.

Raportul „Mapping the World’s Prices 2026”, publicat de Deutsche Bank Research Institute, compară costurile asociate unei întâlniri în 28 de orașe europene.

Ce include coșul de cheltuieli pentru o întâlnire

Indicele folosit în analiză include o sticlă de vin, o pereche de blugi, o rochie, două cafele, o masă pentru două persoane la un restaurant de categorie medie, două bilete la cinema, două călătorii dus cu transportul public și o cursă de taxi de cinci kilometri.

Prin urmare, valoarea calculată nu reflectă exclusiv costul unei întâlniri propriu-zise. Hainele incluse în coș pot reprezenta o parte importantă din suma totală.

Prețurile provin de la Numbeo, o platformă care colectează date furnizate de utilizatori, și nu reprezintă statistici oficiale. Valorile din raport reflectă prețurile de la jumătatea anului 2026.

Geneva și Zürich, cele mai scumpe orașe din Europa

Geneva ocupă primul loc în clasament, cu un cost de 407 euro pentru coșul analizat. Zürich se află pe locul al doilea, cu 400 de euro.

La polul opus se situează Istanbul, unde coșul costă 168 de euro. Roma este, de asemenea, printre cele mai accesibile orașe, cu 195 de euro. Media simplă a celor 28 de orașe europene analizate este de 270 de euro.

Costurile sunt ridicate și în țările nordice. Oslo și Copenhaga împart locul al treilea, cu 323 de euro. Stockholm se situează pe locul al șaselea, cu 310 euro, iar Helsinki ocupă locul al optulea, cu 296 de euro.

Londra, mai scumpă decât alte mari capitale europene

Dintre cele mai mari economii europene, Londra este orașul cu cel mai ridicat cost al coșului analizat, de 317 euro. Birmingham se află și el în primele zece poziții, cu 290 de euro.

La Paris, costul ajunge la 279 de euro, aproape de media europeană. În Italia, diferența dintre orașe este semnificativă: coșul costă 278 de euro la Milano, față de 195 de euro la Roma.

Cele trei orașe germane incluse în clasament au valori apropiate și se situează sub media europeană. Costul este de 260 de euro la München și de 254 de euro atât la Berlin, cât și la Frankfurt.

Și cele două orașe spaniole analizate se numără printre cele mai accesibile. Coșul costă 219 euro la Madrid și 213 euro la Barcelona.

În alte orașe europene, costurile sunt de 294 de euro la Dublin, 290 de euro la Edinburgh, 271 de euro la Bruxelles, 263 de euro la Amsterdam, 250 de euro la Viena, 225 de euro la Varșovia și Lisabona, 222 de euro la Atena și 214 euro la Praga.

Europa domină clasamentul mondial

Opt dintre cele mai scumpe zece orașe din clasamentul global sunt europene. Europa are, de asemenea, 14 orașe în primele 20 și 20 în primele 30. Istanbul este singurul oraș european aflat în top 20 al celor mai ieftine destinații analizate.

În cele 28 de orașe europene, costul mediu al coșului este de 270 de euro, comparativ cu 195 de euro în celelalte 41 de orașe incluse în raport.

La nivel mondial, Tel Aviv-Yafo ocupă locul al treilea, cu 365 de euro, fiind singurul oraș din afara Europei din primele cinci poziții.

New York se află pe locul al optulea, cu 308 euro, Los Angeles pe locul al 13-lea, cu 288 de euro, iar San Francisco pe locul al 14-lea, cu 281 de euro. Sydney, cu 270 de euro, este aproape de Amsterdam, unde coșul costă 263 de euro. Dubai înregistrează 243 de euro, față de 254 de euro la Berlin. Madrid și Singapore au același cost, de 219 euro.

Tokyo, cu 161 de euro, și Seul, cu 163 de euro, sunt mai ieftine decât Istanbul, unde coșul ajunge la 168 de euro. Hong Kong, cu 196 de euro, are un cost apropiat de cel din Roma, de 195 de euro.

Unde apasă cel mai mult o întâlnire asupra salariului

Prețurile nominale spun doar o parte din poveste. Deși Zürich și Geneva au cele mai scumpe coșuri pentru o întâlnire, salariile din aceste orașe sunt și ele ridicate. Astfel, cheltuiala reprezintă 5,6% din salariul net lunar în Zürich și 6,4% în Geneva.

Urmează Luxemburg, cu 6,6%, Amsterdam, cu 6,7%, și Frankfurt, cu 7,2%.

Situația este diferită în sudul și centrul Europei. La Atena, coșul costă 222 de euro, puțin peste jumătate din valoarea înregistrată la Zürich. Cu toate acestea, suma reprezintă 19,6% din salariul net lunar mediu estimat la 1.132 de euro, cea mai mare pondere dintre cele 28 de orașe europene analizate.

Istanbul urmează cu 16,7%, Lisabona cu 16,3%, iar Budapesta cu 15,6%.

Salariile utilizate în această comparație sunt estimări la nivel de oraș furnizate de Numbeo și citate de Deutsche Bank. Potrivit raportului, acestea sunt în linii mari comparabile cu ponderile calculate pe baza datelor Eurostat privind câștigurile nete anuale pentru o persoană singură, fără copii, care obține salariul mediu. Datele Eurostat sunt însă medii naționale, nu estimări pentru fiecare oraș.

Folosind datele Eurostat, costul coșului ar reprezenta 12,4% din salariul net în Atena, cu 7,2 puncte procentuale mai puțin decât în calculul bazat pe estimarea Numbeo. În Lisabona, ponderea ar fi de 12,6%, față de 16,3% în estimarea bazată pe salariul furnizat de Numbeo.

Cum influențează situația financiară disponibilitatea de a începe o relație

Costurile întâlnirilor pot fi relevante și pentru decizia de a începe o relație. O cercetare realizată în Statele Unite de Johanna Peetz și Geoff MacDonald a identificat o legătură între bunăstarea financiară a tinerilor adulți, dorința de a avea o relație romantică, percepția că sunt pregătiți pentru o relație și trecerea efectivă către parteneriate intime.

O altă cercetare, realizată de Chen-Hao Hsu și Henriette Engelhardt, a constatat că angajarea temporară și șomajul au un efect negativ asupra probabilității formării unui cuplu în rândul femeilor și bărbaților singuri din Europa.