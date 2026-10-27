Două transporturi ilegale cu 34 de porci adulți proveniți din Ungaria au fost oprite de polițiști în orașul Nădlac, județul Arad. Animalele nu aveau documentele sanitar-veterinare obligatorii și nu erau identificate, astfel că autoritățile nu le cunosc starea de sănătate. În contextul riscului asociat pestei porcine africane, porcii vor fi uciși preventiv și incinerați, iar costurile operațiunii, estimate la 40.000 de lei, vor fi suportate de transportatori.

Directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Arad, Francisc Komuves, a declarat marți, pentru AGERPRES, că cele două camioane încărcate cu 34 de porci adulți au fost oprite de polițiști.

„Pe raza localității, lucrătorii Poliției Orașului Nădlac au identificat în trafic două transporturi de animale, 34 de suine neidentificate, animale adulte fără documente sanitar-veterinare prevăzute de lege. Proveniența este Ungaria, fără a avea dreptul de a introduce animalele pe teritoriul național”, a declarat șeful DSVSA Arad.

El a precizat că nu se cunoaște starea de sănătate a animalelor și că, în contextul pericolului pestei porcine africane, porcii vor fi uciși și incinerați.

Autoritățile au dispus confiscarea mijloacelor de transport și amendarea transportatorilor.

Primarul orașului, Mircea Onea, a declarat că au mai existat cazuri de transporturi ilegale de animale din Ungaria, în condițiile în care sunt trei puncte de trecere a frontierei în zonă.

El spune că uciderea și incinerarea porcilor va costa 40.000 de lei, iar operațiunile se vor efectua pe cheltuiala transportatorilor.