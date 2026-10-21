Florin Maxim, fondatorul Hospitality Culture Institute, propune înființarea unui Minister al Ospitalității și Turismului în România. Inițiativa a fost anunțată oficial în discursul susținut la gala Romanian Hospitality Awards 2026, iar antreprenorul a explicat, în exclusivitate pentru G4Food, de ce consideră necesară această schimbare.

Florin Maxim susține că responsabilitățile privind educația profesională, legislația muncii, turismul și reglementarea restaurantelor sunt împărțite între mai multe instituții, iar industria are nevoie de o strategie comună pe termen lung. Acesta propune reunirea responsabilităților existente într-un Minister al Ospitalității și Turismului.

Gala Romanian Hospitality Awards 2026, desfășurată marți seară la Opera Națională București, a reunit profesioniști, antreprenori și reprezentanți ai unora dintre cele mai importante afaceri din industria ospitalității din România. Evenimentul a celebrat excelența în domeniu și i-a premiat pe cei care contribuie la dezvoltarea restaurantelor, hotelurilor și a serviciilor de ospitalitate, punând în lumină proiectele, oamenii și inițiativele care modelează viitorul industriei.

Florin Maxim: „Ospitalitatea merită un loc la masa Guvernului”

„Vreau să lansez și o provocare: cred că România ar trebui să aibă un Minister al Ospitalității. Avem o întreagă industrie care cuprinde hoteluri, restaurante, cafenele, turism, evenimente și o multitudine de servicii conexe. Avem antreprenori, sute de mii de locuri de muncă și o contribuție importantă la economie. Cu toate acestea, problemele industriei sunt împărțite între mai multe ministere și autorități. Educația profesională este într-o parte, legislația muncii în alta, turismul în alta, iar reglementările pentru restaurante în altă parte. Cine gândește însă dezvoltarea integrată a acestui sector pe următorii 10 sau 20 de ani? Marea Britanie are deja un ministru responsabil pentru ospitalitate și un consiliu sectorial prin care guvernul lucrează direct cu industria. Cred că putem merge mai departe în România și să avem un Minister al Ospitalității și Turismului, care să reunească responsabilitățile existente și să dezvolte o strategie coerentă. Vorbim despre educație profesională, standarde de servicii, competitivitate, atragerea turiștilor străini, digitalizare și susținerea companiilor românești care vor să se extindă internațional. Ospitalitatea este una dintre cele mai vizibile expresii ale unei țări. Un turist poate să nu știe nimic despre economia României, dar își va aminti cum a fost primit, cum a fost servit, unde a dormit și ce a mâncat. Dacă vrem să devenim o destinație europeană importantă și să exportăm servicii și concepte românești de ospitalitate, avem nevoie de coordonare și de o strategie națională pe termen lung. Ospitalitatea merită un loc la masa Guvernului.”, a declarat Florin Maxim.

Ce se întâmplă în Marea Britanie

În susținerea propunerii sale, Florin Maxim face referire la modelul britanic, unde există un ministru cu responsabilități pentru ospitalitate și un consiliu sectorial prin intermediul căruia guvernul colaborează cu industria.

`Nu propun să construim încă un aparat birocratic. Propun să reunim responsabilități deja existente, astăzi fragmentate între instituții, sub o conducere cu obiective economice clare și responsabilitate directă pentru rezultatele sectorului.”, a mai exlplicat acesta.

La 8 septembrie 2026, Kate Dearden a confirmat oficial în Parlamentul britanic că exercită funcția de Minister for Hospitality și că este copreședinta Hospitality Sector Council. În același răspuns, guvernul britanic a precizat că nu intenționează în prezent să creeze un departament separat pentru ospitalitate.