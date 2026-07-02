Înainte ca un crevete din India, un file de pește din Vietnam sau un lot de carne din Brazilia să ajungă în magazinele din Uniunea Europeană, fiecare transport trece printr-o serie de controale stricte. G4Food a urmărit, în portul Antwerp (Belgia), unul dintre cele mai importante puncte de intrare a mărfurilor în Europa, modul în care autoritățile verifică produsele alimentare provenite din țări terțe.

Procesul începe înainte ca inspectorii să deschidă containerul. Mai întâi sunt analizate documentele care însoțesc transportul și certifică originea produselor, exportatorul și traseul mărfii. Abia după această etapă urmează verificarea identității produselor și, dacă este cazul, controlul fizic.

„Avem documentele sau certificatele și acum vom trece la verificarea identității. Trebuie să verificăm dacă informațiile de pe certificat corespund bunurilor pe care le vom vedea. Al treilea pas va fi verificarea fizică”, explică dr. Stefan Van Deun, medic veterinar implicat în controalele desfășurate în portul Antwerp.

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Cum sunt verificate produsele

În timpul vizitei G4Food, inspectorii au verificat un transport de creveți importați din India. După desigilarea containerului, au fost selectate mai multe cutii pentru control.

Verificările nu se rezumă la aspectul produselor. Inspectorii controlează temperatura de păstrare, etichetarea și pot preleva probe pentru analize de laborator.

„Eu, în calitate de medic veterinar, decid să iau mostre, să le decongelez, să le miros, să le gust, să vedem dacă marfa este bună. O altă opțiune este analizarea probelor în cadrul planului național de monitorizare. Fiecare stat membru își poate stabili propriul plan de control”, spune dr. Stefan Van Deun.

Pentru produsele congelate, temperatura este unul dintre criteriile esențiale.

„Temperatura este importantă pentru noi. De aceea, verific întâi temperatura. Este minus 18,9 grade și este suficient pentru acest tip de produse. Toate aceste bunuri provin dintr-o țară autorizată de Uniunea Europeană să exporte în UE. De asemenea, toate fabricile care produc aceste bunuri trebuie să fie autorizate, iar țara de proveniență trebuie să demonstreze, printr-un plan privind reziduurile, că verifică produsele pentru identificarea anumitor substanțe”, explică medicul veterinar.

Sistem european de alertă

Controalele nu se opresc la un singur transport. Uniunea Europeană utilizează un sistem de alertă și trasabilitate prin care autoritățile din toate statele membre schimbă informații despre transporturile care ridică probleme.

Dacă un lot provenit dintr-o anumită țară sau de la un anumit exportator este considerat neconform într-un stat membru, informația este transmisă imediat celorlalte autorități. Astfel, următoarele transporturi din aceeași sursă pot fi supuse unor controale suplimentare.

Pentru anumite produse și anumite țări de origine, legislația europeană impune chiar o frecvență mai mare a prelevării probelor și a analizelor.

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Comisia Europeană: toate importurile sunt verificate

Claire Bury, Deputy Director-General al Direcției Generale pentru Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) din cadrul Comisiei Europene, spune că toate importurile sunt supuse unor verificări, iar nivelul controlului depinde de riscurile identificate.

„Toate importurile sunt verificate din punct de vedere al documentelor, pentru a confirma originea produselor și pentru a ne asigura că acestea corespund descrierii din acte. În anumite cazuri, inspectorii deschid ambalajele și verifică produsele. Uneori le gustă, alteori le miros, iar în cazul produselor congelate verifică și temperatura, pentru a se asigura că lanțul frigorific a fost respectat pe tot parcursul transportului”, a declarat Claire Bury.

Ce se întâmplă dacă sunt descoperite probleme

Dacă toate verificările sunt trecute cu succes, transportul primește aprobarea de a intra pe piața Uniunii Europene.

În schimb, dacă inspectorii descoperă nereguli sau produsele nu respectă standardele europene privind siguranța alimentară, transportul poate fi respins. În multe situații, marfa este distrusă, iar costurile sunt suportate de importator.