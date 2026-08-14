De la sandvișurile cu ou din Japonia la rafturile cu lactate din Grecia, supermarketurile au devenit pentru tot mai mulți turiști o parte a experienței de călătorie. Nu mai sunt doar locuri pentru cumpărături, ci ferestre către obiceiurile alimentare și viața de zi cu zi a localnicilor, notează BBC.

La ora 10:00, într-un magazin 7-Eleven din Tokyo, turiștii stau la coadă cu coșurile pline cu aceleași produse: sandvișuri pufoase cu salată de ouă, chifle cu curry, KitKat cu matcha și cafea Boss din rafturile încălzite. Unii își fotografiază cumpărăturile înainte să ajungă la casă.

Scena nu mai este una neobișnuită. Vizitarea supermarketurilor din străinătate a devenit o activitate turistică în sine, iar călătorii își rezervă uneori timp special pentru a descoperi produsele alimentare pe care nu le găsesc acasă.

Potrivit raportului Hilton 2026 Trends, 77% dintre turiști spun că le place să viziteze magazine alimentare atunci când călătoresc în străinătate. Totodată, publicația Condé Nast Traveller a inclus turismul în supermarket printre tendințele de călătorie ale anului 2026.

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Supermarketul, o fereastră către viața locală

Pentru turiști, supermarketul oferă ceva ce obiectivele turistice tradiționale nu pot reproduce. În locurile cunoscute nu găsești produse aranjate special pentru vizitatori și nici experiențe construite pentru turiști. Găsești, pur și simplu, ceea ce cumpără oamenii din acel loc.

Rafturile pot spune multe despre obiceiurile alimentare ale unei țări: ce se consumă la micul dejun, cât de mare este oferta de pește conservat, ce tipuri de lactate sunt populare sau ce gustări aleg oamenii pentru o zi obișnuită.

„Un supermarket arată cum trăiește o țară în prezent”, este una dintre ideile care explică atractivitatea acestui tip de turism. Turiștii și localnicii ajung să împartă același spațiu și să urmeze aceleași gesturi obișnuite, de la alegerea produselor până la statul la coadă.

În plus, experiența este accesibilă aproape oricui. Cu echivalentul a 10 euro, un turist poate cumpăra gustări locale, băuturi, ingrediente neobișnuite sau produse pe care nu le găsește în propria țară.

De ce mâncarea cumpărată în vacanță pare mai gustoasă

Există și o explicație psihologică pentru fascinația față de produsele descoperite în supermarketurile străine.

Profesorul Charles Spence, psiholog experimental la Universitatea Oxford, explică fenomenul prin rolul pe care îl are contextul asupra percepției gustului. Un produs consumat în vacanță poate fi asociat cu vremea, locul, atmosfera și starea de spirit din acel moment.

Fenomenul este similar cu ceea ce Spence numește „Paradoxul Provençal Rosé”: un vin băut într-o vacanță de vară poate părea extraordinar, dar nu mai are același gust atunci când este deschis acasă, într-o zi rece și ploioasă.

Același lucru se poate întâmpla cu un sandviș cumpărat din Tokyo sau cu o pungă de chipsuri găsită într-un supermarket din Spania. Gustul este evaluat împreună cu experiența călătoriei, nu separat de aceasta.

Cumpărături obișnuite, experiență turistică

Psihologul consumatorului Kate Nightingale consideră că popularitatea supermarketurilor în rândul turiștilor face parte dintr-o schimbare mai largă a modului în care oamenii călătoresc. Vizitatorii caută experiențe în care să participe, nu doar să privească.

Supermarketul răspunde foarte bine acestei nevoi. Regulile sunt familiare oriunde în lume: iei un coș, alegi produsele, ajungi la casă și plătești. Tocmai această familiaritate le permite turiștilor să fie atenți la lucrurile diferite.

Într-un magazin din străinătate, fructele necunoscute, ambalajele pe care nu le poți descifra sau un întreg raft dedicat algelor pot deveni subiecte de explorare.

Acasă, cumpărăturile sunt de multe ori o activitate făcută cât mai repede. În vacanță, aceeași activitate se transformă într-o formă de descoperire culturală.

Și supermarketurile au început să profite de fenomen

Interesul turiștilor nu a trecut neobservat de industria de retail. K-Supermarket, unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine alimentare din Finlanda, a devenit în 2026 primul lanț de supermarketuri care și-a înscris oficial magazinele ca atracții turistice pe Tripadvisor.

Printre magazinele promovate se află unul din Helsinki care are stupi pe acoperiș și produce propria miere, dar și o unitate cunoscută pentru selecția de beri artizanale. Magazinele sunt administrate individual și adaptate comunităților în care funcționează.

Fenomenul are însă și o limită. În Kawaguchiko, Japonia, un magazin Lawson a devenit o atracție pentru turiști datorită imaginii pe care o oferea asupra muntelui Fuji. Numărul mare de vizitatori care se opreau pentru fotografii a determinat autoritățile să introducă măsuri de control al mulțimilor, inclusiv bariere și personal de securitate. În cele din urmă, a fost instalat și un ecran negru care bloca perspectiva.

Situația arată paradoxul turismului în supermarketuri: atractivitatea lor vine tocmai din faptul că sunt locuri obișnuite. Când turiștii ajung să-i depășească numeric pe localnici, experiența începe să se schimbe.

De la raftul cu iaurt la o amintire de vacanță

Pentru mulți călători, farmecul supermarketului nu stă într-un produs anume, ci în descoperirea lui.

În Atena, de exemplu, un turist poate ajunge în fața unui frigider cu zeci de recipiente de iaurt, fără să înțeleagă etichetele. Alegerea se poate face după ambalaj, instinct sau pur și simplu imitând cumpărătorul din față.

Tocmai aceste mici momente ajung să devină amintiri ale unei călătorii. Iar pentru un număr tot mai mare de turiști, supermarketul nu mai este locul în care intri doar pentru apă și gustări înainte de drum. A devenit unul dintre locurile în care începi să înțelegi ce și cum mănâncă oamenii din țara pe care o vizitezi.