Penny deschide un nou magazin în Jumbo Center din București

28 aug.
Retailerul Penny își extinde rețeaua din Capitală prin deschiderea unui nou magazin în cadrul centrului comercial Jumbo Center din București, în a doua parte a anului 2026.
Noul magazin va ocupa o suprafață de 1.380 mp, consolidând componenta de retail alimentar și de proximitate a centrului.
Alături de alți chiriași, Penny reprezintă o ancoră importantă pentru Jumbo Center în procesul de remodelare și diversificare a ofertei comerciale.
Tranzacția de închiriere a fost coordonată de Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency în cadrul firmei de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.
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