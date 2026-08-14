Cutremurul cu magnitudinea 7,4 care a lovit vestul Columbiei a afectat infrastructura rutieră și portuară folosită pentru transportul cafelei către piețele internaționale. Perturbările din lanțul de aprovizionare ar putea avea efecte și asupra exporturilor și prețurilor cafelei, notează Mediafax.

Cutremurul produs luni, 10 august, în vestul Columbiei este cel mai puternic seism înregistrat în țară în acest secol. Bilanțul victimelor a depășit 280 de persoane, iar mii de oameni au fost răniți. Zone din jurul orașelor Cali și Pereira, dar și regiunea cafetieră a țării, au fost puternic afectate.

Pe lângă pierderile umane și distrugerile de clădiri, seismul pune presiune și pe infrastructura necesară transportului produselor agricole. Columbia este al treilea mare producător de cafea din lume, iar cafeaua reprezintă una dintre principalele sale mărfuri de export.

O rută importantă pentru cafea a fost afectată

Una dintre principalele probleme este legată de infrastructura care conectează zonele producătoare cu portul Buenaventura, de pe coasta Pacificului. Portul este esențial pentru exporturile de cafea ale Columbiei.

Potrivit unei analize publicate de Financial Times, seismul a perturbat o rută care deservește aproximativ 60% din lanțul de aprovizionare cu cafea al țării, iar activitatea portului Buenaventura a fost oprită. Unele exporturi au fost redirecționate către porturile de pe coasta caraibiană.

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Problemele logistice apar într-un moment sensibil pentru producătorii columbieni. Transportul cafelei din zonele montane către porturi depinde în mare măsură de rețeaua rutieră, iar avarierea drumurilor și a altor infrastructuri poate prelungi timpul de livrare și crește costurile de export.

Cafeaua columbiană ajunge în întreaga lume

Columbia este unul dintre cei mai importanți furnizori mondiali de cafea Arabica spălată. Boabele columbiene sunt utilizate de mari companii internaționale, dar și de prăjitorii specializate din Europa și America de Nord.

În cazul în care întreruperile logistice se prelungesc, exportatorii ar putea fi nevoiți să folosească rute alternative. Acest lucru poate însemna distanțe mai mari pentru transportul rutier și costuri suplimentare înainte ca boabele să ajungă în porturi.

Impactul asupra prețului cafelei la nivel mondial nu poate fi estimat încă. Acesta va depinde de durata blocajelor, de amploarea pagubelor asupra infrastructurii și culturilor și de capacitatea exportatorilor de a muta rapid transporturile către alte porturi.

Primele informații indică însă că piața cafelei urmărește deja cu atenție situația. Contractele futures pentru cafeaua Arabica au înregistrat recent creșteri, pe fondul îngrijorărilor legate de aprovizionarea globală.

Pentru consumatorii europeni, inclusiv cei din România, eventualele efecte nu ar apărea neapărat imediat la raft. O eventuală creștere a prețurilor ar depinde de cât timp sunt afectate exporturile și de posibilitatea ca importatorii și prăjitoriile să își asigure materia primă din alte surse.