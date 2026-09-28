Noul regulament al teraselor, scăderea consumului, costurile tot mai mari și lipsa personalului pun presiune pe restaurantele din Sibiu. Reprezentanții Organizației Patronale HoReCa Sibiu spun că operatorii au ajuns să apeleze la linii de credit pentru a-și menține afacerile și estimează o scădere de aproximativ 20% a încasărilor, conform Turnul Sfatului.

Noul regulament al teraselor, fiscalitatea, scăderea consumului și problemele legate de personal sunt printre principalele dificultăți cu care se confruntă în această perioadă industria ospitalității din Sibiu. Horațiu Bujac și Remus Mocanu, reprezentanți ai Organizației Patronale HoReCa Sibiu, care reunește aproximativ 80 de membri, spun că pentru numeroși operatori perioada actuală nu mai este despre dezvoltare, ci despre menținerea afacerilor în funcțiune.

Una dintre cele mai mari probleme reclamate de operatori este noul regulament privind terasele. Potrivit lui Horațiu Bujac, obligația de a menține și plăti terasa timp de șapte luni este dificil de susținut pentru restaurantele care au activitate sezonieră.

„În situația în care rămân valabile cele șapte luni nu mai poate fi discutat prețul pe metru pătrat. Pentru că cel care funcționează trei luni de zile, dar plătește șapte, dacă facem un calcul, iese cu 10 lei pe m² pe zi”, a explicat Bujac.

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Reprezentantul HoReCa Sibiu spune că organizația discută cu administrația locală o posibilă soluție prin care licitația pentru extensia teraselor să poată fi făcută separat. El dă ca exemple piețele Huet, Schiller și Aurarilor, unde, în opinia sa, restaurantele folosesc terasele în principal în lunile de vară.

„Oamenii scot terase doar în iulie-august când într-adevăr este sezon, nu-i corect să plătească șapte luni”, a spus Bujac.

Restaurantele renunță la personal și apelează la credite

Presiunea financiară se vede și în piața muncii. Potrivit reprezentanților patronatului, operatorii au început să renunțe la angajați, într-un context în care, până de curând, principala problemă a industriei era găsirea personalului.

„Operatorii se plâng destul de mult, renunță la oameni. Noi n-am întâlnit de ani de zile pe grupuri să găsim personal pentru angajare, administratorii să spună că au oameni la care vor să renunțe și să întrebe dacă interesează pe cineva”, a declarat Bujac.

În același timp, unii operatori au ajuns să folosească linii de credit bancare încă de la finalul sezonului de vară.

„Mulți operatori lucrează de la sfârșitul lui august – jumătatea lui septembrie cu linii de credit de la bănci. Este o problemă ca acum, la sfârșit de sezon de vară, să începi deja să intri în linii de credit”, a spus Bujac.

Potrivit acestuia, banii care în trecut puteau fi reinvestiți în afaceri sau folosiți pentru dezvoltare sunt acum direcționați către acoperirea costurilor curente.

„Totul se rezumă acum la supraviețuire”, a sintetizat reprezentantul HoReCa Sibiu.

Costurile teraselor ajung în prețul plătit de client

Remus Mocanu atrage atenția că operatorii nu pot absorbi la nesfârșit costurile suplimentare. În cazul în care situația privind plata teraselor nu se schimbă, o parte dintre proprietari ar putea majora prețurile.

„Acelea patru luni, chiar cinci, trebuie absorbite cumva. Orice mărire de taxe se vede în prețul final al produsului”, a explicat Mocanu.

Reprezentanții HoReCa spun că administrația locală ar putea sprijini industria printr-un dialog mai consistent cu operatorii și prin implicarea acestora în elaborarea regulamentelor care îi afectează direct.

„Ne dorim ca administrația să vadă în noi niște parteneri. Ne dorim să ne ceară părerea, să participăm la formarea regulamentului, pentru că putem ajuta”, a transmis Bujac.

Aceștia reclamă și faptul că, în timpul evenimentelor organizate în oraș, o parte importantă din vânzările de produse alimentare ajunge la comercianți veniți din afara comunității locale.

„Consumatorul sibian în 2026 este mai chibzuit”

Scăderea consumului este o altă problemă semnalată de operatori. Potrivit reprezentanților HoReCa Sibiu, clienții ies mai rar la restaurant și sunt mai atenți la valoarea notei de plată.

„Consumatorul sibian în 2026 este mai chibzuit. Iese mai puțin. Deja se împart preparate și este normal să fie așa”, a spus Horațiu Bujac.

Acesta afirmă că sunt situații în care două persoane împart o pizza sau aleg două garnituri pentru un singur preparat de carne. Potrivit estimării sale, scăderea încasărilor este de aproximativ 20%.

Bujac estimează că „unul din trei restaurante va pica”, afirmând că piața ar putea trece printr-un proces de selecție. Declarația reprezintă estimarea sa, nu o prognoză oficială privind numărul de restaurante care se vor închide.

August, cea mai bună lună a sezonului

Potrivit reprezentanților HoReCa Sibiu, sezonul turistic din acest an a început mai târziu. Luna august a fost indicată drept cea mai bună perioadă în privința încasărilor.

„A fost un sezon care a început mai târziu. În fiecare an simțim că începe tot mai târziu. Anul trecut am avut iulie, acum am avut august și septembrie, până la începutul școlii”, au transmis aceștia.

În opinia lor, incertitudinea economică și geopolitică i-a făcut pe români și pe turiști să își planifice mai greu concediile.

Pentru perioada de iarnă, operatorii își pun speranțele în Târgul de Crăciun, despre care spun că poate aduce un plus de trafic într-o perioadă în care consumul în restaurante este în mod tradițional mai redus.

„Pierdem români, câștigăm Asia”

Problema personalului rămâne una importantă pentru HoReCa, însă natura acesteia s-a schimbat. Dacă în trecut operatorii reclamau lipsa angajaților, acum unii dintre ei preferă să recruteze personal din Asia.

Horațiu Bujac spune că aproximativ jumătate dintre angajații din unitățile pe care le administrează provin din Asia.

„Pierdem românii, câștigăm Asia. Eu sunt hotărât ca doar șefii de sală, managerii, șeful bucătar să rămână români”, a declarat acesta.

El a explicat că a apelat la angajați din India pe care i-a instruit și că aceștia beneficiază de cazare și masă. În opinia sa, stabilitatea personalului este unul dintre motivele pentru care preferă această soluție.

Patronatul cere programe pentru investiții și pregătirea angajaților

Reprezentanții HoReCa Sibiu spun că industria are nevoie de politici publice pe termen lung. Printre măsurile propuse se află un fond destinat investițiilor în HoReCa și programe de formare profesională.

Remus Mocanu a dat ca exemple Italia și Franța, unde există programe de finanțare pentru investiții în domeniul ospitalității.

„Noi nu cerem să fim scutiți de taxe, dar vrem ca taxele care ni se iau să se întoarcă în infrastructura care aduce noul turist, să se întoarcă tot în turism”, a declarat Mocanu.

El susține și necesitatea unor programe de pregătire profesională pe termen lung, în condițiile în care operatorii ajung să își instruiască singuri angajații.

Potrivit reprezentanților HoReCa Sibiu, lunile ianuarie și februarie ar putea fi deosebit de dificile pentru industrie.

Săptămâna Gastronomică revine în noiembrie

În acest context, Organizația Patronală HoReCa Sibiu va relua în noiembrie proiectul Săptămâna Gastronomică, organizat pentru prima dată în martie 2026.

Inițiativa are ca scop atragerea localnicilor în restaurante și promovarea serviciilor oferite de operatorii locali.

Prima ediție a avut, potrivit organizatorilor, un răspuns peste așteptări. Au fost vândute aproape 6.000 de meniuri, iar preparate care în mod obișnuit costau 100 de lei sau mai mult au fost oferite în cadrul proiectului la 50 de lei.

„Am ascultat feedback-ul operatorilor care la început erau sceptici, iar apoi ne-au spus că au rămas fără materie primă”, a spus Remus Mocanu.

HoReCa Sibiu: cazurile izolate nu trebuie să afecteze întreaga industrie

În discuție a fost abordată și situația recentă de la Avrig, precum și impactul unui incident privind respectarea normelor de igienă asupra încrederii consumatorilor.

Horațiu Bujac a susținut că astfel de situații trebuie tratate punctual și nu ar trebui să afecteze întreaga industrie.

„Sunt situații izolate care nu pot reprezenta toată industria. Dacă s-a întâmplat la o unitate de alimentație publică, asta nu înseamnă că restul trebuie să sufere pentru un caz izolat care nu a respectat normele de igienă”, a transmis acesta.

Pentru operatorii HoReCa din Sibiu, perioada actuală înseamnă presiune simultană din mai multe direcții: costuri mai mari, consum mai redus, dificultăți de personal, taxe și sezonalitate. Reprezentanții patronatului spun că, fără măsuri care să susțină industria și fără un dialog constant cu administrația, tot mai multe afaceri ar putea ajunge să funcționeze exclusiv pentru a-și acoperi cheltuielile curente.