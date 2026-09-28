Un Boeing 727 care a transportat cândva pasageri pentru Japan Airlines, iar apoi a fost transformat într-un avion privat de lux, poate fi acum închiriat pentru o experiență neobișnuită. Aeronava nu mai zboară, ci a devenit o unitate de cazare în Bristol, Anglia, cu dormitor, bucătărie, lounge-uri și chiar saună.

Proprietatea, denumită PytchAir, păstrează aproape intact decorul extravagant instalat în 1981, când aeronava a fost transformată pentru clienți foarte bogați. Lemnul închis la culoare, detaliile aurii, oglinzile și mobilierul creează atmosfera unui avion privat din anii ’80.

A început să zboare în 1967

Boeingul 727 a efectuat primul zbor în 1967 și a intrat în flota Japan Airlines în anul următor. În 1981, aeronava a fost modificată și transformată într-un avion privat, continuând să zboare timp de aproximativ trei decenii. A fost retrasă din serviciu în 2012 și a ajuns ulterior într-un cimitir de avioane din vestul Angliei. Aproximativ zece ani mai târziu, antreprenorul Johnny Palmer a cumpărat fuselajul și l-a transportat la Bristol. Aripile și motoarele fuseseră deja îndepărtate. Palmer spune că își dorise de multă vreme un avion, fiind fascinat mai ales de ingineria și construcția aeronavelor, nu neapărat de ideea de a zbura cu unul, conform CNN.

- articolul continuă mai jos -

Două lounge-uri, dormitor și cockpit la dispoziția oaspeților

Interiorul are peste 90 de metri pătrați și include două spații de lounge, un dormitor principal cu pat king-size, baie proprie cu duș, bucătărie complet echipată și mai multe toalete. Cockpitul original a fost păstrat, iar oaspeții îl pot explora și pot apăsa butoanele și comutatoarele. Scara originală a avionului continuă, de asemenea, să funcționeze.

În exterior au fost amenajate și facilități mai puțin obișnuite pentru un Boeing 727: o cadă cu hidromasaj, o saună și un duș exterior. Proprietarul a preferat să restaureze interiorul existent, în loc să îl transforme într-un spațiu modern. Tocmai mobilierul și finisajele originale din 1981 reprezintă principala atracție a locului.

Mai întâi a fost loc de joacă pentru copii

Johnny Palmer nu a cumpărat inițial avionul pentru a-l transforma într-o afacere turistică. Boeingul era destinat petrecerilor și nopților petrecute aici de copiii săi și prietenii acestora. După câțiva ani, când entuziasmul copiilor s-a diminuat, antreprenorul a decis să ofere avionul spre închiriere pe platformele de cazare pe termen scurt. Primele rezervări au venit mai greu, deoarece imaginile și amplasarea neobișnuită îi făceau pe potențialii clienți să ezite.

Aeronava se află într-o zonă cu aspect industrial de la periferia orașului Bristol, iar exteriorul contrastează puternic cu luxul din interior. Una dintre cele mai neobișnuite caracteristici este modul în care este alimentată proprietatea. Panourile solare și o turbină eoliană generează mai multă energie decât consumă avionul folosit drept cazare, potrivit CNN. Este o diferență majoră față de un avion privat aflat în exploatare, ale cărui zboruri presupun un consum foarte mare de combustibil.

Aeronava rămâne permanent la sol, astfel încât oaspeții primesc experiența interiorului unui avion privat fără decolare, turbulențe sau diferențe de fus orar.

A aparținut lui Pablo Escobar? Nu există dovezi

Interiorul extravagant a alimentat și o poveste spectaculoasă. Pe internet a circulat informația că avionul ar fi aparținut cândva traficantului columbian Pablo Escobar. Palmer spune însă că nu există dovezi care să confirme această poveste. Afirmația ar fi pornit dintr-o postare de pe Reddit și s-ar fi răspândit ulterior pe internet.

Istoricul cunoscut al aeronavei arată că aceasta a fost utilizată inițial comercial, înainte de transformarea sa într-un avion privat destinat unor proprietari foarte bogați.

De la aproximativ 290 de euro pe noapte

PytchAir poate fi rezervat prin platforme precum Airbnb și Booking.com. Prețurile obișnuite pornesc de la aproximativ 250 de lire sterline în timpul săptămânii, echivalentul a circa 290 de euro, și pot ajunge la 500 de lire în weekend. În perioade foarte solicitate, precum Crăciunul, tarifele pot depăși 1.000 de lire sterline. Proprietarul spune însă că încearcă să mențină prețurile sub nivelul hotelurilor de lux din Bristol, astfel încât experiența să rămână accesibilă și familiilor pasionate de aviație.

Rezervările sunt uneori greu de găsit, iar tocmai combinația dintre istoria aeronavei, luxul retro și posibilitatea de a dormi într-un Boeing 727 pare să-i atragă pe vizitatori.