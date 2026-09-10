Pui prăjit gratuit pe viață în schimbul unui tatuaj cu marca. Oferta unui restaurant care a atras peste 200 de clienți în Italia

Pui prăjit gratuit pe viață în schimbul unui tatuaj cu marca. Aceasta este oferta făcută de KFC în Italia participanților la festivalul Modena Nerd, eveniment organizat în weekendul trecut în orașul Modena și dedicat benzilor desenate, jocurilor video și cosplay-ului.
Campania, denumită „Experiența Tatuajului”, le-a permis celor care au participat la eveniment să își tatueze permanent marca KFC pe piele. Peste 200 de persoane au acceptat provocarea, notează Mediafax.
Oferta vine însă cu anumite condiții. Clienții care și-au făcut tatuajul pot beneficia de puiul prăjit gratuit o dată la zece zile, în locațiile participante, potrivit Le Figaro.
Campania de marketing a stârnit și reacții critice în Italia. Mai multe grupuri de consumatori se opun inițiativei, pe care o consideră o modalitate prin care clienții sunt transformați în suporturi publicitare permanente pentru brand.
Federconsumatori, asociație italiană pentru protecția consumatorilor, a cerut interzicerea campaniei. Organizația a pus sub semnul întrebării în special condițiile în care sunt realizate tatuajele și autorizațiile necesare pentru efectuarea acestora.
În urma verificărilor, autoritățile au constatat că documentele artiștilor tatuatori erau în regulă, ceea ce le permitea acestora să își exercite profesia.
Nu este prima dată când compania americană apelează la o astfel de campanie.
În 2025, KFC a făcut o ofertă similară, însă atunci au fost realizate doar 50 de tatuaje.
Campania din acest an a atras de peste patru ori mai mulți participanți dispuși să își tatueze permanent marca în schimbul beneficiului oferit de lanțul de restaurante.
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