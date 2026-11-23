Piața berii din România a înregistrat o contracție de 9% în primul semestru din 2026, după ce în 2025 coborâse deja la un minim istoric al ultimilor 20 de ani, de 14,4 milioane de hectolitri. Berarii României avertizează că, dacă tendința se menține, piața ar putea ajunge la numai 13,1 milioane de hectolitri la finalul anului și solicită menținerea accizei la nivelul actual în 2027 și 2028.

Asociația Berarii României susține că majorările succesive de accize și lipsa predictibilității fiscale au afectat producția locală, investițiile și contribuțiile sectorului la bugetul de stat. Solicitarea a fost prezentată luni, 23 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă organizate la București.

Accizele la bere au crescut cu 26% din 2025 până în prezent

Potrivit lui Constantin Bratu, director general al Asociației Berarii României, accizele au crescut cu aproximativ 26,2% în ultimul an și jumătate, iar majorările au fost urmate de o contracție puternică a pieței.

„2026 este un an în care ne-am confruntat cu cea mai mare contracție a pieței în primul semestru al acestui an, aproximativ 9%. Asta venind după un minim istoric pe care asociația l-a măsurat în ultimii 20 de ani, acela de 14,4 milioane de hectolitri”, a declarat Constantin Bratu.

Reprezentantul asociației estimează că, dacă ritmul de scădere se menține, piața ar putea ajunge la aproximativ 13,1 milioane de hectolitri în 2026, un nou minim istoric.

Conform datelor prezentate de asociație, majorarea accizei din 2025 a adus o creștere de 7,5% a încasărilor din această taxă, echivalentul a aproximativ 58 de milioane de lei. În același timp, contribuțiile plătite de membrii asociației au scăzut cu 160 de milioane de lei.

Astfel, susține organizația, statul a pierdut aproximativ 100 de milioane de lei în 2025, dacă sunt luate în calcul efectele directe asupra producătorilor.

Importurile de bere au crescut cu 45%

Un alt efect semnalat de producătorii locali este creșterea importurilor. În 2025, berea importată a ajuns la o cotă de piață de 4,5%, în creștere cu 45% față de anul precedent.

În prezent, 95,5% din berea consumată în România este produsă local, iar peste 80% din materiile prime utilizate provin din agricultura românească, potrivit datelor Asociației Berarii României.

Sectorul susține un lanț economic care începe în agricultură și continuă prin producția de malț, fabricarea berii, distribuție, retail și HoReCa.

Asociația estimează că întregul sector susține direct și indirect 57.800 de locuri de muncă și generează o contribuție de aproximativ 3 miliarde de euro la PIB-ul României, echivalentul a 0,79% din PIB în 2025.

Totodată, producătorii afirmă că, pentru fiecare 100 de lei cheltuiți de consumatori pe bere, sectorul generează o contribuție de 126 de lei în economie, prin efectul de multiplicare.

Berarii cer claritate fiscală pentru 2027 și 2028

Principala solicitare a asociației este menținerea nivelului actual al accizei la bere în următorii doi ani. Reprezentanții industriei reclamă faptul că actualul Cod Fiscal nu stabilește nivelul accizei pentru 2027, ceea ce creează incertitudine pentru producători.

„Berarii României solicită în primul rând claritate, solicităm stabilirea nivelului de acciză actual pentru 2027 și 2028, din simpla dorință de a aduce aceleași beneficii statului român ca și până acum”, a declarat Constantin Bratu.

Organizația susține că o nouă majorare a accizei ar putea accentua contracția pieței și ar reduce baza de impozitare. În schimb, menținerea nivelului actual ar putea contribui la stabilizarea producției și la relansarea investițiilor.

Producătorii solicită și instituirea, după 2028, a unui calendar multianual de actualizare a accizelor, stabilit prin reguli legislative clare și predictibile.

România are accize la bere mai mari decât Germania, Bulgaria și Spania

În argumentația sa, Asociația Berarii României invocă și diferențele de fiscalitate dintre statele europene. Potrivit datelor prezentate de organizație, România are un nivel al accizei la bere cu 44,58% mai mare decât Bulgaria, cu 41,46% peste cel din Germania, cu 40,34% peste Luxemburg și cu 34,13% peste Spania.

Asociația mai arată că Germania, Bulgaria, Spania, Luxemburg și România reprezintă împreună peste 40% din producția de bere a Uniunii Europene, iar în celelalte patru state nivelul accizei nu a fost modificat în ultimii zece ani.

Industria berii a investit 2,2 miliarde de euro în România în ultimii 21 de ani, dintre care aproximativ 100 de milioane de euro în 2025, potrivit organizației.

Pentru producători, predictibilitatea fiscală este esențială pentru continuarea investițiilor într-un sector în care cea mai mare parte a producției și a aprovizionării se realizează pe plan local.