Masă caldă în toate școlile până în 2030, inclusă în noul program de guvernare

15 oct. 2026, Articole / Reportaje
Masă caldă în toate școlile până în 2030, inclusă în noul program de guvernare
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Programul educațional „Școală după școală” va beneficia de un cadru legal clar și va funcționa într-un interval orar extins, între orele 8:00 și 17:00, iar inițiativa „Masă sănătoasă” urmează să fie generalizată la nivel național până în anul școlar 2029-2030. Măsurile fac parte din programul de guvernare al Cabinetului Luca Niculescu, depus joi la Parlament, anunță Mediafax.

Cadru legal „Școală după școală” și sprijin pentru părinții care lucrează

Proiectul noului Executiv își propune reglementarea programului „Școală după școală”, cu o durată zilnică de 9 ore (8:00-17:00). Măsura este concepută cu dublu scop: prevenirea abandonului școlar și sprijinirea părinților angajați pe piața muncii.

Programul, alături de inițiativa educațională „A doua șansă”, va beneficia de o finanțare de bază de la bugetul de stat, completată prin cofinanțări din partea autorităților locale.

Implementarea va viza cu prioritate zonele defavorizate și comunitățile cu rate ridicate de părăsire timpurie a școlii.

Extinderea treptată a programului „Masă sănătoasă”

O altă componentă centrală a pachetului educațional este extinderea progresivă a programului „Masă sănătoasă”.

Procesul va debuta în comunitățile rurale și în medii socio-economice vulnerabile, având ca obiectiv final extinderea la nivelul tuturor unităților de învățământ din România până cel târziu în anul școlar 2029-2030.

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