Programul educațional „Școală după școală” va beneficia de un cadru legal clar și va funcționa într-un interval orar extins, între orele 8:00 și 17:00, iar inițiativa „Masă sănătoasă” urmează să fie generalizată la nivel național până în anul școlar 2029-2030. Măsurile fac parte din programul de guvernare al Cabinetului Luca Niculescu, depus joi la Parlament, anunță Mediafax.
Proiectul noului Executiv își propune reglementarea programului „Școală după școală”, cu o durată zilnică de 9 ore (8:00-17:00). Măsura este concepută cu dublu scop: prevenirea abandonului școlar și sprijinirea părinților angajați pe piața muncii.
Programul, alături de inițiativa educațională „A doua șansă”, va beneficia de o finanțare de bază de la bugetul de stat, completată prin cofinanțări din partea autorităților locale.
Implementarea va viza cu prioritate zonele defavorizate și comunitățile cu rate ridicate de părăsire timpurie a școlii.
O altă componentă centrală a pachetului educațional este extinderea progresivă a programului „Masă sănătoasă”.
Procesul va debuta în comunitățile rurale și în medii socio-economice vulnerabile, având ca obiectiv final extinderea la nivelul tuturor unităților de învățământ din România până cel târziu în anul școlar 2029-2030.
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