Europarlamentarul Daniel Buda a anunțat, pe pagina sa de Facebook, un vot decisiv în Comisia pentru Comerț Internațional a Parlamentului European privind „clauza bilaterală de salvgardare din Parteneriatul UE-Mercosur”, mecanism considerat esențial pentru protejarea fermierilor europeni în cazul ratificării acordului comercial cu statele din America de Sud.

„Prevenim un dezastru pentru fermierii europeni, primul scut real în fața acordului Mercosur!”, a transmis Daniel Buda, subliniind că amendamentele propuse de el și de europarlamentarul Winkler Gyula au fost incluse în textul final al raportului votat în comisie.

Potrivit eurodeputatului, noile prevederi consolidează semnificativ capacitatea Uniunii Europene de a interveni rapid în cazul apariției unor dezechilibre majore pe piață, ca urmare a importurilor din statele Mercosur.

Ce prevede noua clauză de salvgardare

Conform informațiilor transmise de Daniel Buda, pachetul de măsuri include:

Consolidarea monitorizării și a transparenței, prin raportări regulate și utilizarea observatoarelor de piață, pentru detectarea timpurie a problemelor și schimb de date între statele membre.

Reducerea pragurilor de activare ale măsurilor de salvgardare, de la 10% la 5%, atât în ceea ce privește volumul importurilor, cât și prețul mediu al produselor.

Scurtarea termenului de declanșare a „frânei de urgență” pentru produse sensibile, de la 21 la 14 zile.

Instrumente de răspuns mai rapide, prin înjumătățirea duratei anchetelor: de la patru la două luni pentru produsele sensibile și de la șase la trei luni pentru celelalte produse.

Introducerea unui articol nou cu dispoziții anti-eludare, care presupune verificarea originii produselor, pentru a garanta trasabilitatea și credibilitatea acestora.

Posibilitatea instituirii unei măsuri de salvgardare în cazul nerespectării standardelor de producție similare celor din Uniunea Europeană.

Urmează votul final în plen

Raportul va fi supus votului în plenul Parlamentului European săptămâna viitoare. Dacă va fi adoptat, acesta va asigura cadrul legal pentru un Regulament european de protecție a fermierilor, aplicabil în situația în care acordul Mercosur va fi ratificat.

Totodată, Daniel Buda a precizat că acest regulament vine în completarea fondului de 1 miliard de euro, alocat de Comisia Europeană pentru despăgubirea fermierilor în cazul unor perturbări majore ale pieței.

Acordul UE-Mercosur este unul dintre cele mai controversate dosare comerciale la nivel european, din cauza temerilor legate de concurența neloială, standardele de producție diferite și impactul asupra agricultorilor din statele membre. Prin noile mecanisme de salvgardare, oficialii europeni încearcă să reducă riscurile pentru sectorul agricol.