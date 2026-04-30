Europarlamentarii doresc ca UE să ofere un sprijin mai puternic crescătorilor de animale. La ora actuală, a apreciat Parlamentul European, sectorul se confruntă cu presiuni economice, de mediu și sociale.

Parlamentul European cere strategii similare cu cele din sectorul viti-vinicol

Joi, Parlamentul European a adoptat o serie de propuneri pentru creșterea productivității și eficienței în domeniul zootehniei, Propunerile prezentate au întrunit o largă majoritate. În urma votului s-au înregistrat 426 de voturi pentru, 119 împotrivă și doar 40 de abțineri.

Solicitările PE includ crearea unei strategii bazată pe date, axată pe inovație, agricultură de precizie și creșterea productivității și sustenabilității;

Aceasta urmează să fie corelată cu măsuri pentru protejarea bugetelor Politicii Agricole Comune (PAC). Scopul final este de a menține un sprijin financiar constant pentru fermierii de animale;

Prin practici mai clare de etichetare și protecția indicațiilor geografice, parlamentarii urmăresc promovarea mai puternică a produselor zootehnice din UE în străinătate.

S-a cerut și crearea unui grup de nivel înalt pentru creșterea animalelor, modelat după grupul de nivel înalt pentru politica vinului. Acesta urmează a dezvolta soluții personalizate, respectând diversitatea regională.

În paralel se cere o coordonare mai puternică a UE privind strategiile de vaccinare, sistemele de depistare timpurie și schimbul de date. Aceasta se va sprijini pe o bancă centralizată de date despre vaccinare și mecanisme de compensare pentru fermierii afectați de focare.

Carlo Fidanza: „Un sector agricol puternic este esențial pentru suveranitatea noastră alimentară”

Raportorul Carlo Fidanza (ECR, IT), a declarat: „Sectorul zootecnic din Europa este o piatră de temelie a identității, culturii și mediului nostru. Avem nevoie de o strategie de creștere a animalelor care să fie realistă, echilibrată și consecventă cu provocările timpului nostru.

Într-o lume marcată de război, instabilitate și crize de piață, răspunsul trebuie să fie o politică agricolă puternică și practică, capabilă să asigure securitatea alimentară și competitivitatea. Aceasta înseamnă sprijinirea fermierilor, recompensarea sustenabilității, promovarea utilizării digestatului animalelor ca alternativă biologică și circulară la îngrășămintele sintetice și construirea unor politici bazate pe știință.

Acest raport oferă o bază solidă de lucru pentru strategia UE privind creșterea animalelor pe care Comisia Europeană este așteptată să o prezinte în viitorul apropiat. Un sector agricol puternic și inovator în UE este esențial pentru suveranitatea noastră alimentară și vitalitatea Europei rurale”.

Tendințele din sectorul zootehnic, în opoziție cu previziunile privind importanța

La ora actuală, UE este al doilea cel mai mare producător de carne din lume și principal producător de lapte. UE menține o poziție globală puternică în sector, animalele având un rol vital în furnizarea de proteine și nutrienți de înaltă calitate pentru diete echilibrate.

Cererea globală pentru proteine animale este așteptată să crească semnificativ până în 2050. Această perspectivă consolidează relevanța pe termen lung a sectorului.

În ciuda acestui fapt, sectorul zootehnic al UE se confruntă cu presiuni economice, de mediu și sociale tot mai mari. Populațiile de animale sunt în scădere, la fel ca și consumul de carne și lactate, cu excepția păsărilor de curte. Mulți fermieri părăsesc sectorul din cauza dificultăților economice, lipsei reînnoirii generaționale și perspectivelor insuficient de atractive, relevă statisticile prezentate Parlamentului European.