Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România și Clubul Fermierilor Români: Politicile UE privind pesticidele amenință producția și exporturile României

01 mai 2026, Agribusiness
FOTO: Dreamstime/Dusan Kostic
Cuprins
  1. Producția agricolă, în declin sub presiunea reglementărilor
  2. Va crește importul și vor scădea exporturile
  3. Fermierii cer ca agricultura se fie considerată sector strategic

Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM) și Clubul Fermierilor Români (CFRO) avertizează că reducerea drastică a substanțelor active autorizate în Uniunea Europeană pune în pericol stabilitatea economică și autosuficiența alimentară a țării. Conform unui studiu realizat de HFFA Research GmbH, și citat de Agerpres, limitarea opțiunilor pentru protecția plantelor va transforma agricultura românească dintr-un pilon de export într-un sector vulnerabil și dependent de importuri.

Producția agricolă, în declin sub presiunea reglementărilor

Cercetarea evidențiază o scădere agresivă a numărului de soluții chimice disponibile pentru fermieri:

  • Evoluția substanțelor autorizate: De la 280 de substanțe active în 2011, s-a ajuns la 220 în 2026, cu o perspectivă de scădere până la 150 până în anul 2030.

  • Impactul asupra culturilor de bază: Scăderea numărului de tratamente disponibile ar putea diminua exporturile de grâu și porumb cu aproximativ 40%.

  • Vulnerabilitatea consumului intern: În noile condiții, România ar putea acoperi doar 54% din necesarul intern de tomate și 78% din cel de struguri (viță-de-vie).

Va crește importul și vor scădea exporturile

Steffen Noleppa, unul dintre autorii studiului, subliniază că politicile restrictive afectează direct competitivitatea României. Reducerea productivității va deteriora balanța comercială, forțând țara să importe alimente pe care în prezent le produce local. Această situație nu este specifică doar României, realități similare fiind observate și în alte state precum Polonia sau Cehia.

Fermierii cer ca agricultura se fie considerată sector strategic

În contextul crizelor actuale, reprezentanții fermierilor cer măsuri urgente pentru protejarea sectorului:

  • Recunoaștere oficială: Declararea agriculturii drept sector strategic de siguranță națională pentru a debloca investiții și avantaje economice.

  • Susținerea inovației: Adaptarea cadrului legislativ pentru a permite accesul la resurse bazate pe știință, adaptate schimbărilor climatice.

  • Asigurarea profitabilității: Oferirea unor instrumente moderne care să permită fermierilor să producă valoare adăugată și să mențină securitatea alimentară națională.

„Suntem în fața unor alegeri simple. Ne dorim o agricultură modernă, cu acces la resurse bazate pe știință, sau una care trebuie să trăiască sub imperiul unor schimbări impredictibile?”, a declarat Vasile Iosif, președintele AIPROM.

Fără un cadru legislativ care să încurajeze cercetarea și disponibilitatea substanțelor active, fermierii români nu vor putea răspunde simultan cerințelor de sustenabilitate ale UE și nevoilor de consum ale populației.

Agribusiness
28 apr.
Județul Dâmbovița, pe primul loc în România la producția de legume, fructe și ouă/ Fermierii din Lungulețu refuză apa gratuită pentru irigații, după ce anul trecut au protestat în stradă
Agribusiness
28 apr.
FOTO | Ce sunt roșiile „beefsteak" și de ce sunt considerate tomate „premium" / Fermier din Germania: „Am decis să le producem la solicitarea mai multor magazine alimentare independente"
Agribusiness
27 apr.
Rusia și China limitează exportul de îngrășăminte/ Rusia este primul exportator mondial, în termeni de valoare netă
Agribusiness
27 apr.
Tanczos Barna: Plata subvențiilor pentru fermieri și PNRR, „priorită zero" la Ministerul Agriculturii
Agribusiness
26 apr.
Piața rapiței intră într-o fază de tranziție în România / Prețurile în scădere sunt influențate de factori externi și presiuni sezoniere 
Mituri despre nutriție/ Câte dintre ideile pe care le citești în online sau le-ai auzit la cunoștințe sunt, de fapt, false
Guvernul francez sfidează sindicatele și încurajează brutăriile să rămână deschise de 1 Mai / Primul-ministru Sébastien Lecornu a cumpărat mai multe baghete în această dimineață
Guvernul francez sfidează sindicatele și încurajează brutăriile să rămână deschise de 1 Mai / Primul-ministru Sébastien Lecornu a cumpărat mai multe baghete în această dimineață
Peștii care conțin cel mai mult mercur / Ce specii consumă frecvent europenii fără să știe riscurile / Care sunt speciile cele mai periculoase și cele mai sigure
Alimentul banal care te pote face să pari mai tânăr și ajută tranzitul intestinal, potrivit specialiștilor / Consumul regulat ar putea încetini semnele îmbătrânirii
Alimentul banal care te pote face să pari mai tânăr și ajută tranzitul intestinal, potrivit specialiștilor / Consumul regulat ar putea încetini semnele îmbătrânirii
Grătarul românesc vs. protestul occidental: Ziua de 1 Mai este marcată diferit în Europa. Dacă în România sărbătoarea este asociată cu o minivacanță, în Franța și Germania au loc manifestații de stradă
