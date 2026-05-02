VIDEO | Rareș Vintileanu (Trattoria Buongiorno), cum ar face sarmale în stil italian și pizza cu gusturi românești

02 mai 2026, Chef fără secrete
Foto: G4Food
L-am întrebat pe chef Rareș Vintileanu de la Trattoria din Piața Victoriei cum ar arăta, în imaginația lui, sarmalele în bucătăria italiană și pizza în variantă tradițional românească.
Răspunsul este neașteptat.

„La sarmalele italienești m-aș gândi la un orez tip carnaroli și le-am face ca un fel de arancini  învelite în bacon. Deci ar fi un „arancini-sarmale” cu bacon rulat.

Pentru o pizza românească, mă gândesc la un sos de roșii cu brânză feta sau brânză de vaci, o nebunie! Sau, de ce nu, o pizza cu chifteluțe și piure.”

Citește interviul complet cu chef Rareș Vintileanu la rubrica „Chef fără secrete” în care „spune tot” despre bucătăria de la Trattoria și despre participarea sa la Chefi la cuțite.

