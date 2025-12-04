Acordul de liber-schimb dintre Uniunea Europeană și Mercosur reaprinde temerile din industria agroalimentară europeană. Zahărul și mierea sunt considerate produse sensibile. Importurile vor fi strict reglementate prin cote, dar cu toate acestea, specialiștii avertizează că presiunea competitivă va crește. Afirmațiile au fost prezentate de dr. Piotr Szajner, expert la Institutul de Economie Agrară și Alimentară din Varșovia. Acesta a analizat impactul posibil al acordului asupra pieței europene, notează farmer.pl.

Mercosur înseamnă patru mari jucători: Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay. În special Brazilia se remarcă prin producții imense. Între 2018 și 2024, țările Mercosur au produs 48 de milioane de tone de zahăr. Brazilia a furnizat 45,5 milioane de tone. Consumul intern este de doar 11,6 milioane de tone. Restul pleacă la export.

Exportul, motorul industriei sud-americane a zahărului

„Producția este orientată clar spre export”, a subliniat dr. Szajner. În aceeași perioadă, potențialul de export a crescut cu 82%. Mercosur a atins 36,3 milioane de tone trimise la export. Brazilia aproape 36 de milioane singură.

Acest contrast cu Uniunea Europeană este evident. În Europa, zahărul rămâne un produs strategic. Agricultura de sfeclă oferă locuri de muncă. Contribuie la dezvoltarea rurală și la menținerea unui anumit model agricol.

Cotă fără taxe, restul cu tarif ridicat

Lista produselor sensibile din acord include zahărul brut și mierea. În cazul Braziliei, cota propusă este de 180.000 de tone de zahăr exportat fără taxe. Pentru cantitatea în afara acestei cote se va aplica o taxă de 98 de euro pe tonă.

Pentru miere există o cotă fără taxe de 7.500 de tone. Aceasta va crește cu încă 45.000 de tone după șase ani.

„În America de Sud, nu are sens economic să se producă zahăr rafinat complet”, a explicat cercetătorul. Transportul lung și condițiile climatice ar afecta calitatea. De aceea, zahărul brut este livrat rafinăriilor europene, care îl transformă local în produse gata de consum.

Prețuri volatile. Brazilia este foarte competitivă

Piața zahărului este una dintre cele mai volatile piețe agricole. Brazilia are costuri reduse și o monedă slăbită. Acești factori fac zahărul brazilian extrem de competitiv.

„Importurile preferențiale de zahăr brut pentru rafinare sunt competitive pentru noi”, a transmis expertul. Prețurile din Brazilia influențează piața europeană. Dar efectul prețurilor mondiale este totuși cel mai puternic factor.

Situația UE

UE a trecut prin reforme majore în 2006-2007. Au dispărut cotele de producție și prețul minim la sfeclă. În prezent, exporturile reprezintă 22-26% din producție. Importurile variază între 10 și 22%.

Polonia este un exemplu al schimbării. Exportă 30-40% din producția sa. Importurile reprezintă doar 6-13%. Materiile prime importate provin mai ales din interiorul Uniunii, iar țara rafinează în jur de 30.000 de tone de zahăr brut anual.

UE importă miere. Mercosur are deja un rol important

La miere, Uniunea Europeană depinde de importuri. Producția locală este insuficientă. Mercosur deține o cotă semnificativă în importuri, în special Argentina. Germania, Spania și Belgia sunt principalii importatori.

Acordul dintre UE și Mercosur promite noi oportunități comerciale. Totuși, industria zahărului europeană se teme de o pierdere a competitivității. Sud-americanii sunt capabili să inunde piața cu produse ieftine. Cotele protejează doar parțial producătorii europeni.

Pentru Bruxelles, miza rămâne delicată. Protejarea sectorului agricol trebuie împăcată cu deschiderea comerțului global. Iar zahărul devine încă o dată un teren al negocierilor dure.