Sosul tzatziki rămâne una dintre cele mai simple și eficiente garnituri pentru preparatele la grătar, mai ales în perioada minivacanței de 1 Mai. Originar din bucătăria Grecia, acest amestec rece pe bază de iaurt și castravete aduce echilibru lângă carnea friptă, tăind din senzația de gras și completând aromele intense.

Rețeta tradițională se bazează pe câteva ingrediente ușor de găsit, dar proporțiile și tehnica fac diferența.

Sos tzatziki. Ingrediente:

400 g iaurt grecesc (cu minimum 10% grăsime)

1 castravete mare

2-3 căței de usturoi

2 linguri de ulei de măsline

1 lingură de suc de lămâie sau oțet

sare, după gust

mărar proaspăt (opțional)

Mod de preparare:

Castravetele se curăță parțial de coajă, se dă pe răzătoare și se stoarce bine de apă. Este un pas esențial: dacă rămâne lichid, sosul devine prea subțire. Usturoiul se zdrobește fin, apoi se amestecă cu iaurtul rece, uleiul de măsline și sucul de lămâie.

Se adaugă castravetele bine scurs, se potrivește de sare și, după preferință, se adaugă mărar tocat. Sosul se lasă la frigider cel puțin 30 de minute înainte de servire, pentru ca aromele să se lege.

Tzatziki se servește rece, alături de carne de porc, pui sau miel la grătar, dar și ca dip pentru legume sau lipii. În combinație cu preparate simple, devine elementul care aduce prospețime și echilibru în farfurie.