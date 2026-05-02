Un compus natural prezent în ciocolata neagră ar putea avea efecte anti-îmbătrânire, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la King’s College London. Oamenii de știință au descoperit că teobromina, o substanță care se găsește în cacao, este asociată cu o vârstă biologică mai mică decât cea cronologică. Descoperirea alimentează interesul tot mai mare pentru rolul alimentației în procesul de îmbătrânire și ridică întrebări despre beneficiile reale ale consumului de cacao, conform Sci.News.

Teobromina este un alcaloid natural din familia metilxantinelor, înrudit cu cafeina, dar cu efecte mai blânde asupra sistemului nervos. Se găsește în concentrații mari în boabele de cacao și, implicit, în ciocolata neagră. Mai este prezentă și în ceai sau în nucile cola, însă în cantități mai mici. Substanța este responsabilă și pentru gustul ușor amar al ciocolatei negre.

Rezultatul care a atras atenția

Cercetătorii au analizat probe de sânge și markeri biologici de îmbătrânire de la aproape 1.700 de persoane din două cohorte europene importante. Prima a inclus 509 participanți din studiul TwinsUK, iar a doua 1.160 de persoane din cohorta germană KORA. Scopul a fost să compare nivelul mai multor compuși din cacao și cafea cu indicatorii de îmbătrânire biologică, măsurați prin modificări epigenetice și lungimea telomerilor.

- articolul continuă mai jos -

Dintre toți compușii analizați, doar teobromina a avut o asociere clară cu încetinirea îmbătrânirii biologice. Persoanele cu niveluri mai mari de teobromină în sânge prezentau markeri biologici care indicau o vârstă mai mică decât cea reală. Mai mult, cercetătorii au observat și o asociere cu telomeri mai lungi, un indicator important al sănătății celulare și longevității.

Ce înseamnă vârsta biologică

Spre deosebire de vârsta cronologică, care arată numărul de ani trăiți, vârsta biologică reflectă starea reală a organismului. Aceasta este influențată de alimentație, stres, somn, mișcare și factori de mediu. Un organism cu o vârstă biologică mai mică este, în general, mai sănătos și are un risc mai redus de boli asociate îmbătrânirii.

Dar asta nu înseamnă că trebuie să mâncăm mai multă ciocolată. Cercetătorii atrag atenția că studiul arată doar o asociere, nu demonstrează că teobromina este cauza directă a încetinirii îmbătrânirii. Mai simplu spus, faptul că persoanele cu mai multă teobromină în sânge au markeri biologici mai buni nu înseamnă automat că mai multă ciocolată înseamnă viață mai lungă. În plus, multe produse din ciocolată conțin zahăr și grăsimi în cantități mari.

Ciocolata neagră rămâne varianta mai bună

Specialiștii spun că, dacă este consumată cu moderație, ciocolata neagră cu un conținut ridicat de cacao rămâne varianta cea mai bogată în teobromină și antioxidanți. Produsele cu minimum 70% cacao sunt cele mai recomandate, pentru că au concentrații mai mari de compuși benefici și mai puțin zahăr.

Pentru moment însă, mesajul cercetătorilor este unul prudent: ciocolata nu este un „elixir al tinereții”, dar anumite substanțe din cacao ar putea juca un rol important în sănătatea pe termen lung.