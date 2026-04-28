În sera familiei Bong din Germania, sezonul legumelor începe treptat să prindă ritm. Castraveții sunt deja la recoltare, iar primele roșii locale sunt așteptate la începutul lunii mai, scrie publicația Fresh Plaza.

„Din cauza prețurilor mai mari la păcură, am plantat roșiile abia la final de februarie, mult mai târziu decât de obicei. Asta înseamnă că și recoltarea va începe mai târziu”, explică Michael Bong, directorul exploatației.

Pe o suprafață totală de patru hectare de seră, cultura principală rămâne castravetele, cu două hectare, urmat de roșii, pe circa 1,5 hectare, și ardei gras, pe 0,5 hectare. La roșii predomină soiurile cherry, cherry pe ciorchine și roșiile clasice pe vrej, completate de câteva specialități.

Noutatea acestui an este introducerea roșiilor de tip beefsteak, cultivate pe aproximativ 0,35 hectare. „Am decis să le producem la solicitarea mai multor magazine alimentare independente”, spune Bong. În paralel, producătorul are în plan o trecere treptată către soiuri de tip HR, recunoscute pentru rezistența lor mai bună la boli.

Cum arată roșiile beefsteak

Roșiile beefsteak sunt cele mai mari din categoria roșiilor de consum curent. Au formă ușor turtită, cu nervuri vizibile, pulpă densă și camere seminale relativ mici.

- articolul continuă mai jos -

Pe scurt:

greutate frecventă: 200-500 g, uneori peste 1 kg

textură: cărnoasă, suculentă, dar fermă

gust: echilibrat, ușor dulce, mai puțin acid decât la roșiile cherry

La ce se folosesc

Dimensiunea și consistența le fac potrivite pentru preparate unde roșia trebuie să „țină” forma:

felii groase pentru burgeri și sandvișuri

salate simple, unde roșia e ingredient principal

grătar sau cuptor, fără să se destrame ușor

Prin ce se diferențiază față de alte roșii

vs. cherry: mai puțin dulci, dar mult mai cărnoase

vs. roșii prunișoare (Roma): mai suculente, mai puțin concentrate pentru sos

vs. roșii pe ciorchine: mai mari, cu textură mai densă

Ce caută producătorii la ele

Beefsteak sunt cerute de retail și HoReCa pentru aspect și porționare. În același timp, sunt mai sensibile în producție:

randament mai mic pe plantă

necesită control atent al apei și temperaturii

transport mai delicat din cauza dimensiunii

De aceea apar, de obicei, ca produs „de nișă” sau premium, chiar dacă sunt ușor de recunoscut la raft.