În sera familiei Bong din Germania, sezonul legumelor începe treptat să prindă ritm. Castraveții sunt deja la recoltare, iar primele roșii locale sunt așteptate la începutul lunii mai, scrie publicația Fresh Plaza.
„Din cauza prețurilor mai mari la păcură, am plantat roșiile abia la final de februarie, mult mai târziu decât de obicei. Asta înseamnă că și recoltarea va începe mai târziu”, explică Michael Bong, directorul exploatației.
Pe o suprafață totală de patru hectare de seră, cultura principală rămâne castravetele, cu două hectare, urmat de roșii, pe circa 1,5 hectare, și ardei gras, pe 0,5 hectare. La roșii predomină soiurile cherry, cherry pe ciorchine și roșiile clasice pe vrej, completate de câteva specialități.
Noutatea acestui an este introducerea roșiilor de tip beefsteak, cultivate pe aproximativ 0,35 hectare. „Am decis să le producem la solicitarea mai multor magazine alimentare independente”, spune Bong. În paralel, producătorul are în plan o trecere treptată către soiuri de tip HR, recunoscute pentru rezistența lor mai bună la boli.
Roșiile beefsteak sunt cele mai mari din categoria roșiilor de consum curent. Au formă ușor turtită, cu nervuri vizibile, pulpă densă și camere seminale relativ mici.
Pe scurt:
Dimensiunea și consistența le fac potrivite pentru preparate unde roșia trebuie să „țină" forma:
Beefsteak sunt cerute de retail și HoReCa pentru aspect și porționare.
De aceea apar, de obicei, ca produs „de nișă” sau premium, chiar dacă sunt ușor de recunoscut la raft.
