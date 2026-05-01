Agricultura românească a reușit să își mențină rolul esențial în asigurarea securității alimentare, în ciuda unor crize multiple care au pus presiune pe fermieri și pe întregul lanț agroalimentar, afirmă Florian Ciolacu, director executiv al Clubul Fermierilor Români.

„Agricultura românească, așa cum este ea eterogenă, a reușit să funcționeze și să asigure securitatea alimentară a României”, a spus sursa citată.

În același timp, Ciolacu a atras atenția asupra presiunilor tot mai mari generate de suprapunerea mai multor crize: „Multiplele crize suprapuse, cele climatice, dar și cele determinate de acestea, mă refer la influența unor dăunători, au creat daune majore pentru culturi”.

El a detaliat că problemele nu se limitează la condițiile meteo: „Vorbim de crize de modele economice, de finanțare, crize generaționale, criză politică și criza continuității lanțului de aprovizionare agroalimentar. Toate lucrurile împreună au generat pierderi care pun în acest moment într-o mare dificultate, și cu un efort extraordinar din partea fermierilor, asigurarea viabilității economice a fermelor”.

„Provocările europene aduc un plus de dificultate”

Referindu-se la schimbările de la nivel european, reprezentantul fermierilor a subliniat impactul reformei politicii agricole comune: „În contextul acestor provocări, cele europene, rezultate din reforma politicii agricole comune, aduc în plus dificultate”.

Un punct sensibil este legat de finanțare și investiții: „Propunerea actuală, care integrează investițiile în agricultură, scoțându-le de la pilonul obligatoriu într-un buget mai larg, determină o incertitudine și mai mare privind continuarea investițiilor. Iar investiții înseamnă competitivitate”.

În opinia sa, investițiile sunt direct legate de capacitatea fermierilor de a rămâne pe piață: „Înseamnă inovație, tehnologie pusă la lucru ca să poată să genereze competitivitate pe o piață europeană și globală. Te lasă să fii performant”.

Ciolacu a mai arătat că instrumentele pe care fermierii le au la dispoziție sunt tot mai limitate: „Puține sunt pârghiile pe care fermierii le au la dispoziție în contextul acesta, marcat de schimbări politice la nivel european și de continuarea unor strategii, precum Pactul Ecologic European și strategia «De la fermă la furculiță», care au destabilizat sistemul”.

În plus, estimările privind bugetul agricol sunt îngrijorătoare: „Calculele noastre arată că în 2034, la finalul ciclului care începe în 2028, vom avea cu 50% mai puțin buget în politica agricolă comună”.

Acesta a avertizat că reducerea resurselor financiare ar putea afecta inclusiv competitivitatea Uniunii Europene pe piețele externe: „Nu poți să menții aceleași standarde și să faci mai mult cu mai puțini bani”.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România, în parteneriat cu Clubul Fermierilor Români.