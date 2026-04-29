Comisia Europeană a adoptat un cadru temporar privind ajutoarele de stat, care permite statelor membre să sprijine economia UE în contextul crizei din Orientul Mijlociu, în special sectoarele cele mai expuse, precum agricultura, pescuitul, transporturile și industriile mari consumatoare de energie, potrivit unui comunicat de presă.

Cadrul temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF) este un instrument specific destinat să atenueze efectele crizei asupra unor sectoare-cheie ale economiei. Acesta va fi aplicabil până la 31 decembrie 2026, iar pe durata implementării, Comisia va reevalua conținutul, domeniul de aplicare și durata sa, în funcție de evoluțiile din regiune și de situația economică generală.

Deși tranziția către o economie curată rămâne soluția pe termen lung pentru reducerea impactului șocurilor energetice globale, METSAF oferă statelor membre posibilitatea de a interveni rapid pentru a preveni afectarea ireversibilă a celor mai vulnerabile întreprinderi.

Sprijin pentru agricultură, pescuit și transporturi

Pentru întreprinderile din sectoarele agriculturii, pescuitului și transporturilor, sprijinul poate lua diferite forme, inclusiv ajutoare bazate pe consumul real, destinate acoperirii unei părți din creșterile de prețuri la combustibili și îngrășăminte.

- articolul continuă mai jos -

Mai precis, statele membre vor putea compensa până la 70% din costurile suplimentare suportate de beneficiari, generate de creșterea prețurilor în contextul crizei. Aceste costuri vor fi determinate prin raportarea la diferența dintre prețul de piață și un preț de referință istoric, iar calculul se va face pe baza consumului real sau a celui mai recent consum declarat anterior crizei.

Pentru aceste sectoare este prevăzută și o opțiune simplificată, care permite acordarea de ajutoare fără dovezi detaliate privind consumul, pe baza unor estimări generale (dimensiunea beneficiarului, activitatea desfășurată sau consumuri medii la nivel de sector). În acest caz, valoarea maximă a ajutorului este de 50.000 de euro per beneficiar.

Măsuri suplimentare pentru industriile mari consumatoare de energie

METSAF include și o ajustare temporară a cadrului privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată (CISAF), oferind mai multă flexibilitate statelor membre.

Astfel, pentru industriile mari consumatoare de energie eligibile, intensitatea ajutorului pentru costurile energiei electrice poate crește de la 50% până la 70%, acoperind până la 50% din consumul total eligibil al beneficiarului.

Nu va fi necesară o creștere suplimentară a eforturilor de decarbonizare, iar ajutoarele pot fi cumulate cu cele acordate în baza schemelor ETS, până la jumătate din valoarea ajutorului prevăzut în cadrul CISAF.

Proceduri și măsuri suplimentare

Măsurile adoptate de statele membre în baza acestui cadru vor trebui notificate Comisiei, însă cadrul permite o procedură rapidă de aprobare.

De asemenea, Comisia este pregătită să evalueze, de la caz la caz, măsuri temporare suplimentare, inclusiv subvenționarea costului combustibilului utilizat pentru producția de energie electrică pe bază de gaze naturale, cu scopul reducerii costurilor totale ale energiei.

Context

În concluziile sale din 19 martie 2026, Consiliul European a solicitat adoptarea unor măsuri temporare pentru a răspunde creșterii prețurilor combustibililor fosili importați.

Totodată, făcând trimitere la scrisoarea președintei Comisiei din 16 martie 2026, Consiliul a cerut măsuri pentru reducerea prețurilor la energia electrică și pentru limitarea volatilității pe termen scurt.

METSAF face parte din pachetul de măsuri propuse de Comisie pentru a răspunde acestor provocări și a fost elaborat în urma consultării statelor membre.

Alte mecanisme de sprijin existente

Noul cadru completează mecanismele deja existente la nivelul UE privind ajutoarele de stat. Statele membre pot acorda în continuare sprijin întreprinderilor aflate în dificultate, inclusiv celor care se confruntă cu probleme de lichiditate sau care au fost afectate de evenimente extraordinare. În plus, există reglementări specifice pentru sectoarele vizate, inclusiv pentru agricultură, pescuit și transporturi, care permit acordarea de ajutoare în condiții simplificate sau în baza unor orientări dedicate.