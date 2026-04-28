Aproximativ 10.000 de fermieri din Italia s-au reunit la Pasul Brenner pentru a protesta față de creșterea costurilor din agricultură și pentru a cere modificarea regulilor europene care permit etichetarea produselor procesate drept „Made in Italy”, chiar dacă materia primă provine din alte țări, potrivit Rador Radio România.

Protestul, organizat de Coldiretti, vizează modificarea Codului Vamal European, care permite ca produse provenite din alte țări să fie procesate în Italia și apoi comercializate drept „Made in Italy”.

Fermierii cer transparență și reguli mai stricte

„Zece mii dintre noi ne aflăm astăzi aici pentru a cere transparență în lanțul de aprovizionare agroalimentar, eliminarea a tot ceea ce ține de codul vamal, etapa finală de prelucrare şi a regulamentului european care permite ca produsele non-italiene să fie prelucrate și apoi vândute ca fiind italiene pe piețele internaționale. În acest fel, 20 de miliarde de euro ar putea merge direct în buzunarele fermierilor noștri în această perioadă deosebit de dificilă, legată și de război”, a declarat Ettore Prandini.

- articolul continuă mai jos -

Potrivit acestuia, modificarea regulilor ar permite ca o parte importantă din valoarea adăugată să rămână în sectorul agricol italian.

Costuri în creștere pentru agricultori

Fermierii reclamă creșteri semnificative ale costurilor de producție.

„Costurile economice din cadrul afacerilor noastre au crescut vertiginos: cu 200 de euro mai mult pe hectar decât anul trecut, în special pentru îngrășăminte, care au crescut cu 100% și motorina agricolă cu 70%. Şi costurile cu energia, care au crescut semnificativ şi toate acestea ne creează dificultăţi serioase”, a mai spus Prandini.

Produse importate, vândute ca „Made in Italy”

Potrivit fermierilor, zilnic intră în Italia cantități mari de produse precum iaurt, lapte, șuncă, cartofi sau uleiuri, care sunt ulterior procesate și etichetate drept produse italiene.

Coldiretti susține că actualele reguli distorsionează piața, afectează fermele locale și induc în eroare consumatorii. Organizația atrage atenția că sectorul agroalimentar susține aproximativ 4 milioane de locuri de muncă în Italia.

Solicitările vor fi transmise la nivel european

Reprezentanții Coldiretti urmează să transmită aceste revendicări la Roma comisarului european pentru sănătate, Olivér Várhelyi.