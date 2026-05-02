Supa de oase pare, pentru mulți, un trend apărut recent, dar în realitate este unul dintre cele mai vechi preparate, consumată de mii de ani. În prezent, multe dintre beneficiile asociate sunt susținute și de cercetări, iar interesul pentru acest preparat a crescut din nou, potrivit Tasting Table.

Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă pentru organism consumul de supă de oase, publicația Tasting Table a discutat cu dieteticianul Angel Luk.

Un obicei vechi, readus în atenție

„Nutrienții din supa de oase variază în funcție de tipul de oase folosite”, spune specialistul. „Dar, în general, supa conține colagen și proteine care, prin gătire, se transformă în gelatină și furnizează aminoacizi.”

Acești aminoacizi au mai multe roluri în organism. „Pot contribui la sănătatea digestivă, la articulații și chiar la somn”, explică Angel Luk.

Supa de oase se prepară prin fierbere îndelungată. Oasele sunt gătite timp de cel puțin 12 ore și, ideal, până la 24 de ore, perioadă în care eliberează în lichid vitamine, minerale și colagen. Rezultatul este un preparat bogat nutritiv.

Deși poate fi făcută din oasele oricărui animal, alegerea tipului de oase contează. „Dacă bugetul și preferințele permit, aș recomanda folosirea oaselor de pește sau de pui, pentru a reduce consumul de carne roșie”, spune specialistul.

Recomandarea vine în contextul în care unele studii au asociat consumul de carne roșie cu un risc crescut de boli cardiovasculare. În plus, există și un aspect legat de conținutul de grăsimi: „Chiar dacă se folosesc doar oasele, dacă grăsimea nu este îndepărtată, variantele din carne roșie pot avea un conținut mai ridicat de grăsimi saturate.”

Este sigur să bei supă de oase zilnic?

În ceea ce privește consumul zilnic, nu sunt cunoscute riscuri majore. „Nu sunt conștientă de riscuri legate de consumul zilnic”, spune Angel Luk.

Totuși, există un aspect important legat de preparare și depozitare. Pentru că supa de oase este gătită, de obicei, în cantități mari, trebuie respectate regulile de siguranță alimentară. „Este esențial să fie respectate recomandările de depozitare pentru a preveni alterarea și riscul de toxiinfecții alimentare”, avertizează specialistul.

În practică, supa poate fi păstrată la frigider pentru o perioadă limitată sau congelată pentru mai mult timp, în porții.

Dacă nu este consumată simplă, supa de oase poate fi integrată ușor în alimentația zilnică. Poate fi folosită ca bază pentru supe, în rețete care folosesc stock sau adăugată în diferite preparate calde.