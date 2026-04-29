Calitatea unei examinări ecografice depinde în mod direct de existența unui câmp abdominal cât mai „curat” din punct de vedere acustic, adică lipsit de gaze și de interfețe hidro-aerice. În practica medicală, acest detaliu este esențial, deoarece aerul reprezintă aproape o barieră completă pentru ultrasunete: reflectă fasciculul și împiedică vizualizarea structurilor profunde, în special a organelor retroperitoneale, a explicat, pentru G4Food, dr. Mirel Mogoș, medic specialist medicină de familie, care deține și competență în ecografie generală.
“Un intestin balonat sau un cadru colic încărcat cu gaze poate reduce semnificativ acuratețea investigației, mascând structuri importante precum pancreasul, aorta abdominală sau rinichii”, explică medicul. Din acest motiv, pregătirea corectă a pacientului înainte de ecografie este considerată un pas esențial pentru un diagnostic corect.
Cadrul colic – format din colonul ascendent, transvers și descendent – „învelește” practic organele abdominale. Atunci când este plin cu aer sau conținut hidro-aeric, acesta funcționează ca o barieră opacă pentru ultrasunete.
“Ecografia utilizează unde sonore care nu pot traversa aerul. Astfel, prezența gazelor intestinale transformă colonul într-un adevărat „ecran” care împiedică vizualizarea clară a structurilor aflate în profunzime.
În același timp, alimentația recentă determină contracția fiziologică a vezicii biliare (colecistului), ceea ce îngreunează evaluarea acesteia și poate limita identificarea calculilor biliari sau a semnelor de inflamație”, mai spune dr. Mogoș.
Pregătirea pacientului are două obiective principale: reducerea gazelor intestinale și asigurarea unor condiții optime de vizualizare a organelor abdominale.
Recomandările generale includ dietă, cu două-trei zile înainte de investigație.
“Este indicat un post alimentar de șase-opt ore înainte de ecografie. În cazul programărilor matinale, pacientul nu trebuie să mănânce micul dejun. Pentru examinările de după-amiază, se poate consuma o masă foarte ușoară, cu minimum șase ore înainte”, recomandă dr. Mirel Mogoș.
“Deși pregătirea optimă îmbunătățește semnificativ calitatea imaginii, ecografia rămâne o investigație extrem de valoroasă chiar și la pacienți nepregătiți, în special în context de urgență.
Gazele intestinale, considerate în mod obișnuit un factor limitativ, pot oferi uneori indicii diagnostice importante. De exemplu, prezența lor masivă poate sugera un ileus sau alte tulburări de tranzit intestinal.
În plus, ecografia efectuată „în dinamică” – de exemplu imediat după alimentație – poate evidenția funcționarea vezicii biliare sau evacuarea gastrică, oferind informații utile în evaluarea unor afecțiuni digestive funcționale”, explică medicul.
Dr. Mirel Mogoș mai precizează că în practica medicală actuală, ecografia este utilizată în două forme complementare:
Este o investigație rapidă, realizată la patul pacientului, pentru răspunsuri clinice imediate, precum:
Este destinată detaliilor fine și evaluării complete a organelor, cum ar fi:
“Chiar și în absența unei pregătiri ideale, prezentarea la medic pentru o ecografie rămâne esențială. În multe situații clinice, o evaluare preliminară poate oferi informații vitale, urmând ca investigația detaliată să fie repetată ulterior în condiții optime.
În același timp, ecografia devine din ce în ce mai mult o unealtă de primă linie în diagnostic, accesibilă și rapidă, inclusiv prin tehnologii moderne portabile. Această evoluție susține integrarea ei în practica medicală de zi cu zi, nu doar în serviciile de imagistică, ci în orice specialitate clinică”, afirmă dr. Mogoș.
