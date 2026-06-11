Preparate autentice, deserturi celebre, cafea turcească și spectacole inspirate din cultura Turciei îi așteaptă pe bucureșteni în perioada 12–14 iunie, la ParkLake Shopping Center. Timp de trei zile, centrul comercial găzduiește un festival dedicat aromelor, muzicii și tradițiilor turcești, cu acces pentru întreaga familie.

În perioada 12–14 iunie, ParkLake Shopping Center îi invită pe vizitatori să descopere o experiență culturală și culinară inspirată de farmecul Turciei, într-un festival dedicat tradițiilor, muzicii, gusturilor autentice și momentelor petrecute împreună.

Timp de trei zile, ParkLake devine un spațiu plin de culoare, ritm și savoare, unde vizitatorii pot explora preparate și produse specifice culturii turcești într-o atmosferă relaxată și prietenoasă.

De la preparate la grătar, cafea turcească, gözleme, döner kebab, baklava, lokma și künefe, până la înghețată, nuci, arahide, alte deserturi turcești și parfumuri, festivalul aduce mai aproape o parte din bogăția culinară și senzorială a Turciei.

Program artistic inspirat din tradițiile turcești

Atmosfera festivalului va fi animată în fiecare seară, începând cu ora 17:30, de un program artistic dedicat culturii turce. Acesta va include muzică live în limba turcă, interpretări susținute de artiști profesioniști și amatori, precum și momente folclorice prezentate de grupuri care aduc în prim-plan dansuri, costume și tradiții reprezentative.

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Ziua de sâmbătă va include și un moment oficial, cu participarea unor reprezentanți ai Ambasadei Turciei la București, ai Gazete Balkan și ai autorităților locale române. Programul va continua cu momente folclorice susținute de comunități turce și turco-tătare din România.

O invitație la descoperirea unei culturi prin gust și tradiții

Evenimentul este gândit ca o invitație la explorare, socializare și conectare, într-un cadru accesibil și prietenos, unde gastronomia, muzica și tradițiile se transformă în experiențe memorabile pentru vizitatori de toate vârstele.