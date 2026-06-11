Mierea violet care apare sporadic în statul american Carolina de Nord continuă să fascineze apicultorii și cercetătorii. Deși fenomenul este cunoscut de zeci de ani, nimeni nu a reușit să explice cu certitudine de ce unele albine produc o miere cu nuanțe violet sau purpurii.

Această raritate este întâlnită în special în regiunea Sandhills din Carolina de Nord, o zonă cu soluri nisipoase și o biodiversitate remarcabilă. Potrivit specialiștilor citați de publicația Southern Living, este singurul loc din lume unde fenomenul a fost observat în mod repetat. Cu toate acestea, mierea violet nu apare în fiecare an și nici în toate stupinele din regiune.

Mierea violet arată diferit de mierea obișnuită. Culoarea sa poate varia de la nuanțe liliachii până la purpuriu închis. În plus, mulți apicultori susțin că are și un gust ușor diferit, descris adesea ca fructat sau asemănător fructelor de pădure. Cea mai mare enigmă rămâne însă originea culorii. Profesorul David Tarpy, specialist în apicultură la North Carolina State University, a explicat că fenomenul este extrem de sporadic și că nicio teorie nu a fost confirmată definitiv.

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De-a lungul anilor au fost formulate mai multe ipoteze. Niciuna nu a reușit însă să ofere o explicație completă.

Teoria arborilor sourwood, kudzu și alte explicații

Una dintre cele mai discutate explicații este legată de arborii sourwood, o specie apreciată pentru nectarul său. Cercetări preliminare realizate în Carolina de Nord au sugerat că mierea violet ar putea rezulta dintr-o combinație de factori. Printre aceștia se numără nectarul produs de acești arbori, solurile bogate în aluminiu și perioadele de secetă.

Specialiștii subliniază însă că această ipoteză nu a fost confirmată experimental.

O altă teorie populară în rândul localnicilor implică planta kudzu. Deoarece florile acesteia sunt mov, mulți au presupus că albinele colectează nectar din ele și astfel apare culoarea neobișnuită. Cercetătorii nu au găsit însă dovezi care să confirme această legătură.

Au fost avansate și alte explicații. Unele sugerează că albinele ar putea colecta zaharuri din fructe sălbatice precum socul sau afinul de pădure. Alte teorii indică rolul unor arbuști locali, precum planta Titi (Cyrilla racemiflora), asociată în trecut cu apariția unor nuanțe albastre sau violet în stupi. Nici aceste ipoteze nu au fost demonstrate.

O raritate pe care puțini o văd

Raritatea produsului îi sporește farmecul. Unii apicultori spun că au extras mii de rame de miere fără să întâlnească niciodată fenomenul. Alții au avut norocul să descopere câteva cantități mici într-un singur sezon, după care nu au mai văzut niciodată miere violetă.

Tocmai această imprevizibilitate face ca produsul să fie foarte căutat. În anii în care apare, cantitățile sunt reduse și se epuizează rapid. De regulă, mierea este vândută direct de apicultorii locali și rareori ajunge în comerțul obișnuit.

Într-o epocă în care multe dintre misterele naturii au fost elucidate, mierea violet din Carolina de Nord rămâne o excepție. Cercetătorii cunosc zona în care apare, știu că este un produs natural și autentic și au identificat mai mulți factori care ar putea contribui la formarea sa.

Totuși, după ani de observații și analize, cauza exactă a culorii sale continuă să fie necunoscută. Din acest motiv, mierea violet este considerată una dintre cele mai interesante enigme din apicultura modernă.