Spanacul și broccoli sunt două dintre cele legumele cele mai bogate în nutrienți. Ambele oferă multe vitamine și minerale, cu un aport caloric redus, arată verywellhealth.com. Alegerea dintre ele depinde de obiectivele tale de sănătate și de nevoile organismului. Iată o comparație a efectelor asupra sănătății a celor două legume.

Broccoli susține mai bine imunitatea

Vitamina C este esențială pentru buna funcționare a sistemului imunitar. Deși este asociată frecvent cu citricele, broccoli conține cantități semnificative din acest antioxidant. O cană de broccoli furnizează aproximativ 69,4 miligrame de vitamina C, care reprezintă peste 100 la sută din doza zilnică recomandată. Prin comparație, o cană de spanac conține doar 22,5 miligrame de vitamina C.

Pentru susținerea imunității, broccoli este o alegere mai eficientă datorită conținutului ridicat de vitamina C.

Spanacul susține mai bine sănătatea oaselor

Spanacul este extrem de bogat în vitamina K. O singură cană de spanac crud acoperă necesarul zilnic de vitamina K și chiar îl depășește. Vitamina K joacă un rol important în sănătatea oaselor și în coagularea sângelui. O cană de spanac furnizează aproximativ 121 la sută din doza zilnică recomandată pentru bărbați și 161 la sută pentru femei.

Comparativ cu broccoli, spanacul oferă de aproape cinci ori mai multă vitamina K.

Spanacul, mai bun pentru sănătatea ochilor

Spanacul se remarcă și prin conținutul ridicat de vitamina A. O cană de spanac crud asigură peste 100 la sută din necesarul zilnic de vitamina A. Această vitamină este esențială pentru sănătatea ochilor, funcționarea sistemului imunitar și sănătatea organelor. Spanacul conține și luteină, un pigment vegetal asociat cu protecția vederii.

Broccoli conține cantități foarte mici de vitamina A, ceea ce oferă spanacului un avantaj clar în acest domeniu.

Ambele sprijină digestia

Atât spanacul, cât și broccoli sunt surse bune de fibre alimentare. Fibrele susțin digestia și sănătatea intestinală. La 100 de grame, spanacul conține aproximativ 1,6 grame de fibre. Broccoli furnizează aproximativ 2,4 grame de fibre la aceeași cantitate, ceea ce îl face mai eficient pentru susținerea tranzitului intestinal.

Spanacul, util la femeile însărcinate

Spanacul conține cantități mai mari de magneziu, potasiu, fier și folat decât broccoli. Folatul este esențial pentru formarea ADN-ului și poate reduce riscul unor defecte congenitale. Fierul și folatul sunt nutrienți deosebit de importanți în timpul sarcinii, ceea ce face ca spanacul să fie o alegere valoroasă pentru femeile însărcinate.

Ambele combat inflamația și susțin îmbătrânirea sănătoasă

Spanacul și broccoli sunt bogați în antioxidanți. Aceștia ajută celulele să se protejeze de stresul oxidativ și inflamație. Spanacul conține fitonutrienți, iar broccoli furnizează flavonoide, beta-caroten și vitaminele C și E. În plus, broccoli conține glucozinolați, compuși care eliberează sulforafan în timpul masticației. Sulforafanul este asociat cu efecte antiinflamatoare și de protecție împotriva cancerului.

Ajutor în menținerea greutății

Ambele legume pot contribui la menținerea unei greutăți sănătoase. Spanacul conține tilacoide, substanțe care pot induce senzația de sațietate. Broccoli are un volum mare și un conținut caloric redus, oferind senzația de sațietate fără un aport energetic ridicat.

Comparație nutrițională

La 100 de grame, spanacul și broccoli prezintă diferențe clare. Spanacul are aproximativ 27 de calorii, iar broccoli aproximativ 39. Broccoli furnizează mai multă vitamina C și fibre, în timp ce spanacul este mai bogat în vitamina A, vitamina K, folat și fier.

Atât spanacul, cât și broccoli oferă beneficii importante pentru sănătate. Specialiștii recomandă consumul a 2–4 căni de legume pe zi. Pentru un aport nutrițional echilibrat, cea mai bună opțiune este includerea ambelor legume în alimentație, alături de o varietate de alte legume bogate în nutrienți.