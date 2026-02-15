Cu siguranță, mulți dintre noi s-au întrebat, măcar o dată, dacă nu cumva beau prea multă cafea și dacă acest lucru le-ar putea afecta, cumva, inima. Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, medic primar cardiologie și medicină internă, CMO la Cardio Science SRl și CEO la Cardiomed SRL, lămurește acest „mister” și explică, pentru G4Food, cât de periculoasă poate fi cafeaua pentru inimă și câte cafele putem bea pe zi.

„De-a lungul timpului am întâlnit pacienți care spun că nu pot funcționa dacă nu-și încep ziua cu o cafea, dar și pacienți care se tem de ea și consideră că lea-r putea aduce numai probleme de sănătate, precum tensiune arterială crescută, afecțiuni cardiace, palpitații, risc de infarct etc. Practic, am văzut multă nesiguranță, iar acest aspect se cere lămurit și nu oricum, ci cu date științifice”, spune dr. Tatu-Chițoiu.

Primul „studiu” despre cafea datează din secolul XVIII

„Primul “studiu” despre cafea datează din secolului 18 și a avut loc în Suedia, fiind atestat de către regele Gustav al V-lea. El considera cafeaua ca fiind foarte dăunăoare sănătății, așa că a decis să facă un experiment și a comutat pedeapsa cu moartea a unei perechi de gemeni, dar cu o condiție: unul dintre ei să beat rei cești de cafea pe zi, iar celălalt să bea trei cești de ceai pe zi.

Rezultatul? Regele a murit înaintea celor doi gemeni condamnați. De asemenea, medicii care supravegheau experimental au decedat și ei, între timp. Ei bine, gemenii au murit la vârste înaintate. Cel care a băut ceai a decedat la 83 de ani, iar cel care a băut zilnic cafea a murit mult mai târziu decât fratele său. Concluzia: teama de efectele letale ale consumului de cafea nu a fost confirmată”, spune dr. Tatu-Chițoiu.

O cafea pe zi, după infarct, crește mult riscul de încă unul

“Un studiu din 2006, realizat de dr. Ana Baylin, de la Universitatea Brown, pe 503 pacienți din Costa Rica ce avuseseră un infarct miocardic între anii 1994-1998, a arătat, că cei care care au băut o cafea pe zi avea un risc cu 50% mai crescut de a suferi – într-o oră după ce au băut cafeaua – un alt atac de cord. Totuși, aceste studiu a fost destul de controversat, deoarece pacienții aveau și alți factori de risc, nu se rezuma totul doar la cafea”, explică medicul.

3-5 cafele pe zi reduc riscul de mortalitate

„Un alt studiu, din 2016, realizat în SUA și publicat în revista Circulation, realizat pe mai mult de 200000 de bărbați și femei, urmărește asocierea dintre consumul de cafea și mortalitate. Rezultatele au fost spectaculoase: cu cât subiecții creșteau numărul ceștilor de cafea băute, la 3-5 cești pe zi, de exemplu, cu atât riscul de mortalitate era mai redus. Studiul a fost extins și la evaluarea riscului de cancer și rezultatele au arătat că persoanele care au băut 3-5 cești de cafe ape zi au avut un risc mai scăzut de cancer colorectal, de sân, ovarian și de prostată. De asemenea, același studiu a dovedit că 3-5 cești de cafea, băute zilnic, au redus, la pacienții cu diabet, cu peste 46% riscul de deces, iar la cei care beau peste 5 cafele pe zi, acest risc fost diminuat până ce ajunsese la 0,19%. Practic, studiul a arătat că un consum regulat și moderat de cafea – circa 3-5 cești pe zi – aduce beneficii. Însă, eu consider că indiferent dacă bem cefea decofeinizată sau nu, ea trebuie inclusă într-un stil de viață sănătos”, explică dr. Tatu-Chițoiu, medic rimar cardiolog.

3-4 cafele/zi, băute de un om sănătos, prelungesc viața

“Poate părea surprinzător, dar studiile au dovedit că rata de supraviețuire pe 10, la cei care beau 3-5 cafele pe zi este mai crescută, comparativ cu persoanele care nu beau deloc. Deci, răspunsul este unul clar: 3-4 cafele pe zi, băute de o persoană sănătoasă, îi pot prelungi viața. Asta ar însemna că o cantitate de circa 350 ml de cofeină este benefică pentru inimă. Evident, pentru cine suferă de hipertensiune arterială sau boli cardiovasculare, doar medicul poate recomanda dacă și câtă cafea ar avea voie să consume”, spune medicul Tatu-Chițoiu.