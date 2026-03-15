Ouăle sunt adesea puse pe lista alimentelor utile în curele de slăbire. Explicația nu ține de vreo promisiune spectaculoasă, ci de profilul lor nutrițional. Un articol publicat de Healthline arată că ouăle integrale furnizează proteine, colină și vitamina D, au relativ puține calorii și pot susține senzația de sațietate pentru mai mult timp, ceea ce le face utile într-un plan alimentar orientat spre controlul greutății.

Potrivit sursei, un ou mare are aproximativ 74 de calorii, dar oferă în același timp o cantitate importantă de nutrienți. Astfel, o masă formată din trei ouă fierte rămâne sub 230 de calorii, iar dacă este completată cu legume și alte alimente dense nutritiv, poate deveni o variantă consistentă de masă, fără un aport caloric excesiv. Specialiștii atrag însă atenția că modul de preparare contează. Prăjirea în unt sau ulei adaugă rapid calorii și grăsimi.

Un alt argument important este sațietatea. Specialiștii explică faptul că ouăle sunt foarte sățioase mai ales datorită conținutului ridicat de proteină. Alimentele bogate în proteine sunt cunoscute pentru faptul că reduc pofta de mâncare și cresc senzația de plenitudine mai eficient decât mesele mai sărace în proteine. Articolul menționează și cercetări care au arătat că mesele pe bază de ouă, mai ales atunci când sunt asociate cu o sursă de fibre, pot reduce aportul alimentar de la mesele următoare.

Avantajele consumului de ouă

Ouăle sunt avantajate și de calitatea proteinei. Specialiștii le descriu drept o sursă de proteină completă. Asta însemană că furnizează toți aminoacizii esențiali de care organismul are nevoie. În plus, această proteină este ușor de folosit de către corp pentru întreținere și metabolism. Publicația amintește că dietele mai bogate în proteine pot crește metabolismul prin efectul termic al alimentelor, adică energia consumată de organism pentru digestie, absorbție și procesare.

Specialiștii mai arată că ouăle consumate dimineața pot fi deosebit de utile pentru controlul greutății. O analiză din 2021 a sugerat că un mic dejun bogat în proteine poate ajuta la controlul apetitului și la menținerea echilibrului energetic. Participanții care au consumat astfel de mic dejun au mâncat, în medie, mai puțin ulterior și au raportat o senzație mai mare de sațietate.

De asemenea, un mic dejun mai bogat în proteine poate influența favorabil glicemia pe parcursul zilei. Un studiu din 2022 menționat a arătat că, față de un mic dejun tipic, unul bogat în proteine a redus mai bine creșterile glicemice după mese. Totuși, specialiștii subliniază și o nuanță importantă. Nu toate cercetările merg în aceeași direcție, iar unele date mai recente sugerează că efectele ouălor asupra greutății corporale nu sunt complet lămurite.

Aliment accesibil

Un alt motiv pentru care ouăle sunt atât de populare în diete este simplitatea lor. Sunt accesibile, ușor de găsit și pot fi pregătite rapid în multe variante. Specialiștii recomandă însă, pentru cei care urmăresc slăbirea, metode de gătire care nu adaugă multe calorii în plus, precum fierberea sau poșarea. Omletele sau ouăle scramble pot rămâne și ele opțiuni bune dacă sunt pregătite cu foarte puțin ulei și completate cu legume.

Astfel, ouăle nu sunt un aliment-minune, dar pot fi un instrument util într-o dietă pentru slăbit. Asta datorită combinației dintre puține calorii, proteină de calitate și efectul de sațietate. Cu alte cuvinte, avantajul lor nu vine dintr-un secret spectaculos, ci din faptul că ajută la construirea unor mese simple, hrănitoare și mai ușor de controlat caloric.