Japonia este una dintre țările cu cea mai mare speranță de viață din lume, iar alimentația este considerată unul dintre factorii care contribuie la această performanță. Printre preparatele consumate frecvent la micul dejun se numără natto, un aliment tradițional obținut din boabe de soia fermentate, apreciat pentru conținutul ridicat de proteine, fibre și compuși benefici pentru organism, potrivit Vogue.

Potrivit specialiștilor, natto este asociat cu beneficii pentru sănătatea intestinului, a sistemului cardiovascular, a oaselor și a sistemului imunitar.

Ce este natto

Legenda spune că natto a fost descoperit accidental de războinicul japonez Minamoto no Yoshiie și armata sa, după ce boabele de soia fierte au fost depozitate în paie, unde au intrat în contact cu bacterii care au declanșat procesul de fermentație.

Astăzi, preparatul este obținut prin fermentarea boabelor de soia cu bacteria Bacillus subtilis și este servit cel mai adesea peste orez.

Natto este cunoscut pentru textura sa lipicioasă și filamentoasă, gustul umami intens și aroma puternică, care poate fi surprinzătoare pentru cei care îl încearcă pentru prima dată.

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Un aliment bogat în proteine și nutrienți

Potrivit datelor USDA, 100 de grame de natto conțin:

19,4 g proteine;

5,4 g fibre;

11 g grăsimi;

729 mg potasiu;

217 mg calciu.

Cantitatea de proteine este comparabilă cu cea furnizată de aproximativ trei ouă, ceea ce face din natto o opțiune interesantă pentru persoanele care doresc să își crească aportul proteic.

Beneficii pentru sănătatea intestinului

Unul dintre principalele avantaje ale natto este faptul că este un aliment fermentat bogat în bacterii benefice.

Aceste microorganisme contribuie la menținerea echilibrului microbiomului intestinal, susțin digestia și pot limita dezvoltarea bacteriilor dăunătoare.

De asemenea, o mare parte a sistemului imunitar este strâns legată de sănătatea intestinului, motiv pentru care specialiștii consideră că alimentele fermentate pot avea efecte pozitive și asupra imunității.

Poate contribui la sănătatea oaselor

Natto este o sursă excelentă de vitamina K, nutrient esențial pentru sănătatea sistemului osos și pentru procesul normal de coagulare a sângelui.

Un studiu publicat în 2020 în The Journal of Nutrition a constatat că un consum regulat de natto ar putea fi asociat cu un risc mai mic de fracturi osteoporotice la femeile japoneze aflate la menopauză.

Cercetătorii consideră că vitamina K prezentă în cantități importante în acest aliment ar putea contribui la acest efect.

Beneficii pentru inimă

O analiză științifică publicată în 2022 a concluzionat că natto poate susține sănătatea cardiovasculară.

Potrivit cercetătorilor, majoritatea grăsimilor pe care le conține sunt polinesaturate, considerate benefice pentru organism.

Aceste grăsimi pot contribui la reducerea nivelului colesterolului și pot susține sănătatea inimii și a vaselor de sânge.

Cum se consumă

Gustul puternic și textura specifică fac ca natto să fie un aliment care împarte opiniile.

În Japonia, este servit de obicei peste orez și este adesea combinat cu:

kimchi;

ceapă verde;

muștar;

gălbenuș de ou;

fulgi de alge;

ulei de susan;

avocado.

Poate fi adăugat și în rulouri sushi, în supe miso sau în preparate pe bază de tăiței japonezi, precum udon.