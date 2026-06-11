Micul dejun tradițional japonez asociat cu longevitatea / Ce este natto, alimentul fermentat care susține sănătatea intestinului, inimii și oaselor

11 iun. 2026, Nutriție
Micul dejun tradițional japonez asociat cu longevitatea / Ce este natto, alimentul fermentat care susține sănătatea intestinului, inimii și oaselor
Foto Dreamstime
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Japonia este una dintre țările cu cea mai mare speranță de viață din lume, iar alimentația este considerată unul dintre factorii care contribuie la această performanță. Printre preparatele consumate frecvent la micul dejun se numără natto, un aliment tradițional obținut din boabe de soia fermentate, apreciat pentru conținutul ridicat de proteine, fibre și compuși benefici pentru organism, potrivit Vogue.

Potrivit specialiștilor, natto este asociat cu beneficii pentru sănătatea intestinului, a sistemului cardiovascular, a oaselor și a sistemului imunitar.

Ce este natto

Legenda spune că natto a fost descoperit accidental de războinicul japonez Minamoto no Yoshiie și armata sa, după ce boabele de soia fierte au fost depozitate în paie, unde au intrat în contact cu bacterii care au declanșat procesul de fermentație.

Astăzi, preparatul este obținut prin fermentarea boabelor de soia cu bacteria Bacillus subtilis și este servit cel mai adesea peste orez.

Natto este cunoscut pentru textura sa lipicioasă și filamentoasă, gustul umami intens și aroma puternică, care poate fi surprinzătoare pentru cei care îl încearcă pentru prima dată.

- articolul continuă mai jos -

Un aliment bogat în proteine și nutrienți

Potrivit datelor USDA, 100 de grame de natto conțin:

  • 19,4 g proteine;
  • 5,4 g fibre;
  • 11 g grăsimi;
  • 729 mg potasiu;
  • 217 mg calciu.

Cantitatea de proteine este comparabilă cu cea furnizată de aproximativ trei ouă, ceea ce face din natto o opțiune interesantă pentru persoanele care doresc să își crească aportul proteic.

Beneficii pentru sănătatea intestinului

Unul dintre principalele avantaje ale natto este faptul că este un aliment fermentat bogat în bacterii benefice.

Aceste microorganisme contribuie la menținerea echilibrului microbiomului intestinal, susțin digestia și pot limita dezvoltarea bacteriilor dăunătoare.

De asemenea, o mare parte a sistemului imunitar este strâns legată de sănătatea intestinului, motiv pentru care specialiștii consideră că alimentele fermentate pot avea efecte pozitive și asupra imunității.

Poate contribui la sănătatea oaselor

Natto este o sursă excelentă de vitamina K, nutrient esențial pentru sănătatea sistemului osos și pentru procesul normal de coagulare a sângelui.

Un studiu publicat în 2020 în The Journal of Nutrition a constatat că un consum regulat de natto ar putea fi asociat cu un risc mai mic de fracturi osteoporotice la femeile japoneze aflate la menopauză.

Cercetătorii consideră că vitamina K prezentă în cantități importante în acest aliment ar putea contribui la acest efect.

Beneficii pentru inimă

O analiză științifică publicată în 2022 a concluzionat că natto poate susține sănătatea cardiovasculară.

Potrivit cercetătorilor, majoritatea grăsimilor pe care le conține sunt polinesaturate, considerate benefice pentru organism.

Aceste grăsimi pot contribui la reducerea nivelului colesterolului și pot susține sănătatea inimii și a vaselor de sânge.

Cum se consumă

Gustul puternic și textura specifică fac ca natto să fie un aliment care împarte opiniile.

În Japonia, este servit de obicei peste orez și este adesea combinat cu:

  • kimchi;
  • ceapă verde;
  • muștar;
  • gălbenuș de ou;
  • fulgi de alge;
  • ulei de susan;
  • avocado.

Poate fi adăugat și în rulouri sushi, în supe miso sau în preparate pe bază de tăiței japonezi, precum udon.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
11 iun.
Alimente care ajută la reducerea colesterolului. Cât contează, de fapt, alimentația și stilul de viață? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână
Alimente care ajută la reducerea colesterolului. Cât contează, de fapt, alimentația și stilul de viață? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână
Nutriție
10 iun.
Mitul consumului moderat de alcool a apus. Chiar și un singur pahar pe zi crește riscul de deces prematur
Mitul consumului moderat de alcool a apus. Chiar și un singur pahar pe zi crește riscul de deces prematur
Nutriție
10 iun.
5 semne că ai deficit de vitamina D / Tania Fântână (nutriționist): În ceea ce privește alimentația, cele mai bogate surse naturale de vitamina D sunt uleiul din ficat de cod, somonul, macroul, sardinele și gălbenușul de ou
5 semne că ai deficit de vitamina D / Tania Fântână (nutriționist): În ceea ce privește alimentația, cele mai bogate surse naturale de vitamina D sunt uleiul din ficat de cod, somonul, macroul, sardinele și gălbenușul de ou
Nutriție
09 iun.
Dieta sănătoasă care te poate îmbătrâni mai repede dacă nu ții cont de un nutrient esențial / Ce au descoperit cercetătorii la persoanele de peste 70 de ani
Dieta sănătoasă care te poate îmbătrâni mai repede dacă nu ții cont de un nutrient esențial / Ce au descoperit cercetătorii la persoanele de peste 70 de ani
Nutriție
09 iun.
Regula celor cinci porții de fructe și legume pe zi: lista alimentelor asociate cu beneficii pentru sănătatea inimii
Regula celor cinci porții de fructe și legume pe zi: lista alimentelor asociate cu beneficii pentru sănătatea inimii

Cele mai noi articole

O firmă privată deține concesiunea lacului Herăstrău în domeniul activităților piscicole/ Aceasta realizează popularea lacului, iar ulterior strânge peștele pentru a-l comercializa
O firmă privată deține concesiunea lacului Herăstrău în domeniul activităților piscicole/ Aceasta realizează popularea lacului, iar ulterior strânge peștele pentru a-l comercializa
Fermier condamnat la aproape opt ani de închisoare după ce și-a atacat soția cu un pesticid. Instanța a considerat fapta o tentativă clară de omor
Fermier condamnat la aproape opt ani de închisoare după ce și-a atacat soția cu un pesticid. Instanța a considerat fapta o tentativă clară de omor
VIDEO | Cuptorul de pâine itinerant aduce, în târgurile locale, aromele de coptură de odinioară / „Pregătim pâine la foc de lemne, pâine normală și chifle umplute”
VIDEO | Cuptorul de pâine itinerant aduce, în târgurile locale, aromele de coptură de odinioară / „Pregătim pâine la foc de lemne, pâine normală și chifle umplute”
Remediul chinezesc milenar care regenerează părul. Știința confirmă această plantă care pare eficientă în combaterea cheliei
Remediul chinezesc milenar care regenerează părul. Știința confirmă această plantă care pare eficientă în combaterea cheliei
România pierde anual cel puțin 50 de milioane de euro din TVA din cauza importurilor de carne de porc / Sectorul suin rămâne dependent de piața externă
România pierde anual cel puțin 50 de milioane de euro din TVA din cauza importurilor de carne de porc / Sectorul suin rămâne dependent de piața externă