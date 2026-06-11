Babicul de Buzău, unul dintre cele mai reprezentative produse tradiționale ale județului Buzău, a obținut oficial certificarea europeană de Indicație Geografică Protejată (IGP), după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2026/1253 al Comisiei Europene.

Prin acest act legislativ, Comisia Europeană a decis înscrierea denumirii „Babic de Buzău” în registrul Uniunii de indicații geografice, după ce procedura de evaluare a fost finalizată, fără ca împotriva cererii depuse de România să fie formulate opoziții.

Recunoașterea europeană confirmă valoarea gastronomică și culturală a unui produs care de generații face parte din identitatea culinară a județului Buzău.

„Astăzi, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nu a fost înscris doar un produs, ci întreaga poveste a unui pământ binecuvântat. Babicul de Buzău a primit certificarea Indicație Geografică Protejată (IGP), devenind oficial simbolul culinar al unui județ care își prețuiește rădăcinile”, precizează Ana Maria Mircea, președinte al Asociației pentru Promovarea Babicului de Buzău.

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Babicul are o perioadă de maturare de minimum 20 de zile

Babicul de Buzău este un salam crud-uscat realizat după o rețetă tradițională transmisă din generație în generație. Caracteristica sa distinctivă este utilizarea ardeiului iute, ingredient care conferă produsului gustul specific și personalitatea sa aparte.

Procesul de fabricație presupune afumarea lentă cu lemn de esență tare, presarea manuală și o perioadă de maturare de minimum 20 de zile. Potrivit producătorilor, momentul optim al maturării este identificat inclusiv prin sunetul caracteristic de „foșnet” al batoanelor, un indicator tradițional al calității produsului.

Asociația subliniază că specificul Babicului de Buzău este strâns legat de condițiile naturale ale zonei, de la ardeiul cultivat pe solurile nisipoase ale teraselor de luncă până la lemnul de stejar folosit în procesul de afumare.

Potrivit Anei Maria Mircea, certificarea reprezintă rezultatul eforturilor comune ale producătorilor, specialiștilor și instituțiilor implicate în procesul de acreditare.

Un nou capitol pentru gastronomia buzoiană

„Ne-am dorit să arătăm că un produs tradițional românesc poate îndeplini cele mai exigente standarde europene și poate deveni un ambasador autentic al României. Această certificare aparține întregii comunități care a păstrat vie tradiția Babicului de Buzău și tuturor producătorilor care au transmis această rețetă din generație în generație”, a declarat Ana Maria Mircea.

Aceasta a subliniat că recunoașterea europeană aduce și o responsabilitate suplimentară privind conservarea și promovarea patrimoniului gastronomic local.

„Privim această recunoaștere europeană ca pe o responsabilitate de a continua să valorificăm patrimoniul local, inclusiv prin proiecte culturale și editoriale dedicate istoriei și poveștilor care stau în spatele Babicului de Buzău și ale altor produse reprezentative ale zonei”, a adăugat președintele asociației.

Reprezentanții Asociației Babicului de Buzău consideră că obținerea statutului IGP nu reprezintă finalul demersului, ci începutul unei noi etape de dezvoltare și promovare a produsului pe piața europeană.

Asociația îi invită pe producătorii locali care respectă rețeta tradițională și standardele de calitate să se alăture demersului de protejare și promovare a produsului.