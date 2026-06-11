Deși ne place să credem că suntem ființe profund raționale, mai ales atunci când ne alegem meniul, realitatea biologică este cu totul alta. Deciziile noastre alimentare nu se nasc în stomac și nici în urma unui calcul matematic al caloriilor. Ele sunt rezultatul unei rețele complexe de iluzii senzoriale orchestrate de creier, cu mult înainte ca mâncarea să ne atingă papilele gustative, relatează BBC.
„Totul se bazează pe ideea că aroma nu este doar o percepție localizată în gură, ci o construcție multisenzorială a minții”, explică Charles Spence, psiholog specializat în științe alimentare la Universitatea Oxford. Ochii, urechile, nasul și chiar degetele trimit un flux continuu de informații care ne modifică subconștient apetitul. Vestea bună este că, odată ce înțelegem aceste mecanisme, ne putem reprograma mediul pentru a mânca mai sănătos, fără a simți că facem un sacrificiu.
Ochii sunt prima barieră în fața alegerilor alimentare, iar creierul folosește scurtături vizuale pentru a anticipa gustul. Companiile folosesc intens așa-numita eroare de proeminență (salience bias): atenția noastră este atrasă instinctiv de elementele cele mai frapante, stridente sau lucioase, pe care mintea le asociază instantaneu cu recompense calorice mari (zaharuri, grăsimi). În plus, culorile ambalajelor acționează ca un cod secret. Nuanțele de maro, verde și alb sugerează produse bio sau sănătoase, în timp ce roșul, galbenul sau ambalajele cu reflexii lucioase semnalează alimente decadente.
Pe lângă designul ambalajului, poziționarea pe raft dictează volumul cumpărăturilor în baza „principiului celui mai mic efort”, alegem ce ne este cel mai la îndemână, la nivelul ochilor. Din acest motiv, supermarketurile plasează dulciurile și bomboanele în zona caselor de marcat, speculând oboseala de la finalul cumpărăturilor pentru a declanșa impulsuri de moment.
Acasă: Ascunde gustările nesănătoase cumpărate în ambalaje stridente și mută-le în borcane sau recipiente complet opace. Eliminarea stimulului vizual reduce drastic poftele spontane.
La cumpărături: Evită să privești doar rafturile centrale. Caută opțiunile mai sănătoase sau mai ieftine pe rafturile de sus și de jos. Ignoră standurile speciale de la casele de marcat; studiile arată că atunci când dulciurile sunt eliminate din acea zonă sau înlocuite cu fructe, achizițiile impulsive scad masiv.
Modul în care este prezentată și servită mâncarea schimbă radical percepția gustului și a sațietății. Experimentele arată că un desert servit pe o farfurie albă și rotundă va fi evaluat ca fiind mult mai dulce decât exact același preparat oferit pe o farfurie neagră, unghiulară. Creierul preferă formele rotunjite și le asociază nativ cu finețea și dulceața.
Mai mult, greutatea recipientelor influențează direct senzația fizică de plin. Atunci când mâncăm dintr-un bol greu sau folosim tacâmuri masive, creierul este păcălit subconștient să creadă că mâncarea este mai consistentă, mai hrănitoare și mai densă din punct de vedere nutritiv, instalând sațietatea mult mai rapid.
Investește în veselă și boluri mai grele pentru mesele zilnice. Vei obține o satisfacție psihologică mai mare din porții mai mici.
Tratează-ți farfuria ca pe o pânză de pictură. Aranjarea salatelor sau a legumelor într-un mod estetic, multicolor și îngrijit (similar unui tablou abstract) crește atractivitatea preparatelor hipocalorice, făcându-le să pară mai proaspete și mai gustoase.
Urechile noastre „gustă” în permanență. Sunetul produs de alimente (sunetul scos de cărne când se prăjește, pocnitul unei doze) activează instantaneu glandele salivare. Însă cel mai puternic efect îl are ambianța sonoră. Conceptul de sonic seasoning (condimentare sonoră) demonstrează că muzica poate altera chimia gustului: frecvențele înalte accentuează percepția de dulce, în timp ce sunetele joase și grave scot la iveală notele amare. De asemenea, ritmul contează: muzica rapidă ne face să mestecăm alert și să consumăm mai mult, în timp ce mediile zgomotoase (cum ar fi televizorul deschis) ne distrag atenția, blocând semnalele biologice de sațietate transmise de stomac către creier.
Oprește televizorul și lasă telefonul în altă cameră în timpul cinei. Distragerea atenției este cel mai scurt drum către supraalimentare.
Pune în fundal muzică ambientală lentă sau sunete din natură. Ritmul rar te va ajuta să mănânci mai încet, oferindu-i leptinei (hormonul sațietății) cele 20 de minute necesare pentru a semnala creierului că te-ai săturat.
O mare slăbiciune a sistemului nostru digestiv este că tinde să măsoare sațietatea în funcție de volumul fizic de mâncare digerat, nu în funcție de numărul real de calorii. Din acest motiv apare și celebrul efect de „stomac separat pentru desert”: chiar și când suntem complet plini după o masă copioasă, simpla vedere a unui dulce activează centrii recompensei din creier, relaxând gastric organismul pentru a face loc unei noi texturi și unui nou gust. Rar mâncăm strict din cauza foamei biologice.
Barbara Rolls, profesor de științe nutriționale la Universitatea de Stat din Pennsylvania, a demonstrat că putem folosi această slăbiciune a volumului în favoarea noastră prin reducerea densității energetice a mâncării.
Păstrează dimensiunea vizuală a porțiilor cu care ești obișnuit, dar „diluează-le” caloriile. Adăugarea de piureuri de legume (cum ar fi conopida, dovleceii sau spanacul) în sosuri, tocănițe sau paste poate reduce densitatea calorică a mesei cu până la 25%.
Deoarece volumul total din farfurie și gustul rămân neschimbate, creierul va fi convins că a primit aceeași masă bogată, iar senzația de sațietate va fi identică, deși ai consumat mult mai puține calorii.
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