Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern prin care propune acordarea unui ajutor de minimis de până la 20 de euro pentru fiecare porc eligibil. Programul are un buget total de 125 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 24 milioane de euro, conform Agerpres.

Măsura urmărește compensarea costurilor suportate de crescători pentru aplicarea măsurilor de biosecuritate necesare prevenirii pestei porcine africane, una dintre cele mai costisitoare boli pentru sectorul suin din România.

Sprijin pentru ferme și gospodării

Potrivit proiectului, beneficiarii schemei vor putea fi atât exploatațiile noncomerciale, cât și gospodăriile țărănești și exploatațiile înregistrate sanitar-veterinar. Autoritățile urmăresc astfel să încurajeze înregistrarea animalelor, respectarea normelor de biosecuritate și colaborarea cu medicii veterinari.

„Vrem să acordăm sprijin pentru respectarea acestor condiții. Este necesar să susținem gospodăriile și fermierii care lucrează corect și este interesul autorităților să avem un inventar corect și actualizat al porcinelor din țară”, a declarat viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

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Până la 20 euro pentru fiecare animal

Valoarea sprijinului este de maximum 20 de euro pentru fiecare porc eligibil. În cazul exploatațiilor noncomerciale, ajutorul va putea fi acordat pentru un efectiv cuprins între unu și cinci porci. Pentru exploatațiile înregistrate sanitar-veterinar și pentru gospodăriile țărănești, sprijinul va fi acordat pentru efective între unu și 50 de capete.

Sumele vor fi plătite într-o singură tranșă, cel târziu până la 22 decembrie 2026. Pentru a beneficia de ajutorul financiar, crescătorii trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Exploatațiile trebuie să fie înregistrate în Baza Națională de Date. De asemenea, beneficiarii trebuie să desfășoare activități de creștere sau reproducție a porcinelor în perioada 1 iulie – 31 octombrie 2026.

O condiție esențială este respectarea normelor de biosecuritate prevăzute de legislația sanitar-veterinară. Autoritățile consideră că respectarea acestor reguli reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de limitare a răspândirii pestei porcine africane.

Pesta porcină continuă să afecteze sectorul

România se confruntă de mai mulți ani cu efectele pestei porcine africane, boală care a generat pierderi importante pentru ferme și pentru industria cărnii de porc. Numeroase exploatații au fost afectate de focare, iar producția internă rămâne insuficientă pentru a acoperi consumul național. În consecință, România continuă să importe volume importante de porci vii și carne de porc din alte state membre ale Uniunii Europene.

Autoritățile susțin că îmbunătățirea nivelului de biosecuritate poate contribui la reducerea riscurilor și la consolidarea producției interne.

Plafon de 50.000 de euro pe trei ani

Schema respectă regulile europene privind ajutoarele de minimis în agricultură. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau unei întreprinderi unice nu poate depăși 50.000 de euro pe parcursul unei perioade de trei ani. Fondurile necesare vor fi asigurate integral din bugetul Ministerului Agriculturii pentru anul 2026.

Proiectul se află în prezent în dezbatere publică și poate fi consultat pe site-ul Ministerului Agriculturii. După finalizarea procedurilor, actul normativ urmează să fie aprobat de Guvern.

Pentru sectorul suin, schema reprezintă una dintre cele mai importante măsuri de sprijin propuse în acest an și are ca obiectiv atât reducerea impactului pestei porcine africane, cât și stimularea unei evidențe mai riguroase a efectivelor de porcine din România.