Hotdogul, simbol cultural al Americii și unul dintre cele mai consumate alimente ultraprocesate / Ce conține, de fapt, și ce spun nutriționiștii despre el

Hotdogii sunt unul dintre simbolurile gastronomiei americane, însă specialiștii în nutriție avertizează că se numără și printre cele mai procesate alimente consumate în mod frecvent. Deși pot face parte ocazional din alimentație, consumul regulat este asociat cu riscuri importante pentru sănătate, relatează The Guardian.

Americanii consumă anual aproximativ 20 de miliarde de hotdogi, iar în timpul verii mănâncă în jur de 7 miliarde. Numai de Ziua Independenței, pe 4 iulie, sunt consumate aproximativ 150 de milioane de astfel de produse, potrivit lui Eric Mittenthal, președintele National Hot Dog and Sausage Council.

De ce sunt atât de populari hotdogii în Statele Unite

Hotdogul a devenit un adevărat simbol cultural în SUA, fiind prezent la meciuri de baseball, grătare în familie și numeroase evenimente populare.

„Hotdogii au crescut odată cu America însăși. Au fost aduși de imigranții europeni, s-au răspândit în întreaga țară și au evoluat diferit de la o regiune la alta, căpătând propriile tradiții locale”, explică Eric Mittenthal.

Pe lângă componenta culturală, specialiștii spun că aceste produse activează și mecanismele de recompensă ale creierului.

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„Americanii îi apreciază pentru că sunt convenabili, ușor de preparat și extrem de gustoși, datorită combinației de sare și grăsimi”, explică Julia Zumpano, dietetician în cadrul Cleveland Clinic.

„Obținem o puternică senzație de plăcere atunci când îi consumăm. Activează centrii recompensei din creier, ceea ce face dificil atât să te oprești la unul singur, cât și să renunți complet la ei”, adaugă specialista.

La acestea se adaugă și ingredientele care îi însoțesc de obicei: chifla, muștarul, ketchupul, castraveții murați, varza murată sau ceapa, care aduc un aport suplimentar de sare, zahăr și făină rafinată.

„De cele mai multe ori, oamenii nu mănâncă hotdogii simpli”, spune Zumpano.

Sunt hotdogii sănătoși?

Răspunsul experților este clar: consumul frecvent nu este recomandat.

„Hotdogii sunt printre cele mai rele alimente pe care le poți consuma dacă le mănânci des. O dată din când în când este în regulă, dar consumul regulat este o idee foarte proastă”, afirmă Michael Jacobson, specialist în știința alimentelor și fost director executiv al Center for Science in the Public Interest.

Hotdogii sunt considerați alimente ultraprocesate și sunt obținuți, de regulă, din resturile rămase după tranșarea cărnii de vită sau porc.

„Sunt foarte procesați și au un conținut ridicat de sodiu și grăsimi saturate. Pot furniza ceva proteine, însă, în mare parte, nu au multe beneficii nutriționale”, spune Julia Zumpano.

Numeroase studii au asociat consumul excesiv de alimente ultraprocesate, bogate în sare, zahăr și grăsimi saturate, cu un risc mai mare de boli cardiovasculare, obezitate, diabet de tip 2, hipertensiune arterială, demență și anumite forme de cancer.

Ce spune Organizația Mondială a Sănătății despre carnea procesată

Organizația Mondială a Sănătății clasifică carnea procesată drept cancerigenă pentru oameni, în special în ceea ce privește cancerul colorectal.

Dr. Donald Hensrud, specialist în nutriție la Mayo Clinic, citează datele Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului, potrivit cărora consumul zilnic a aproximativ 60 de grame de carne procesată poate crește riscul de cancer colorectal cu aproape 20%.

Un hotdog obișnuit cântărește, în general, între 45 și 60 de grame, fiind comercializat în pachete de opt sau zece bucăți la jumătate de kilogram.

OMS a identificat, de asemenea, posibile legături între consumul de carne procesată și unele forme de cancer pancreatic, de prostată și de sân, deși dovezile pentru acestea sunt mai puțin concludente.

Ce ingrediente și aditivi conțin hotdogii

Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) permite utilizarea cărnii de pasăre separate mecanic în producția hotdogilor. Acest produs este obținut prin presarea oaselor care mai conțin urme de carne prin site speciale, rezultând o pastă fină utilizată ulterior în procesare.

Hotdogii conțin și aditivi precum eritrobatul de sodiu, care accelerează procesul de conservare și ajută la menținerea culorii roz specifice, dar și nitritul de sodiu, utilizat pentru prevenirea dezvoltării bacteriilor și pentru păstrarea aspectului produsului.

Specialiștii atrag atenția că nitriții pot forma nitrozamine, compuși considerați probabil cancerigeni pentru oameni, mai ales atunci când carnea este preparată la temperaturi ridicate, cum se întâmplă în cazul grătarului, sau în timpul proceselor digestive.

Ce spune industria alimentară

Reprezentanții industriei susțin însă că hotdogii oferă și nutrienți importanți.

Eric Mittenthal afirmă că aceste produse sunt realizate din același tip de carne utilizată pentru fripturi și alte preparate și că furnizează proteine complete, vitamina B12, fier hemic și zinc, nutrienți care, potrivit acestuia, sunt insuficient consumați de o parte a populației americane.

El mai subliniază că și legumele conțin nitrați, care sunt transformați în nitriți în organism. Diferența este că acestea furnizează și antioxidanți și alte substanțe protectoare, care reduc formarea nitrozaminelor și, implicit, riscurile asociate.

Există alternative mai sănătoase?

Pe piață există și hotdogi fără nitriți, realizați din carne de pui, curcan sau ingrediente vegetale.

Totuși, specialiștii spun că nici acestea nu trebuie considerate automat sănătoase.

„Hotdogii din carne de pasăre sunt ceva mai buni, dar multe mărci folosesc pudră sau suc de țelină, care se transformă în nitriți și apoi în nitrozamine în organism”, explică Michael Jacobson.

Julia Zumpano este de aceeași părere.

„Variantele vegetale sau cele din pui și curcan pot avea mai puține grăsimi saturate sau mai puțin sodiu, dar rămân produse procesate. Unele aspecte negative sunt eliminate, însă asta nu înseamnă că devin alimente sănătoase. Un piept de pui la grătar este o alegere mult mai bună”, spune ea.

Este în regulă să mănânci un hotdog din când în când?

Majoritatea nutriționiștilor consideră că frecvența consumului este mai importantă decât alegerea unei anumite mărci.

„Numărul de hotdogi consumați influențează mult mai mult riscurile pentru sănătate decât tipul exact de produs ales. Un hotdog consumat o dată pe an, de exemplu de Ziua Independenței, implică riscuri mult mai mici decât consumul frecvent al unor variante considerate mai sănătoase”, explică Donald Hensrud.

Michael Jacobson are o perspectivă similară.

„Poți consuma orice din când în când, inclusiv un hotdog și o băutură cu zahăr. Soția mea mănâncă un singur hotdog pe an și este foarte bine”, spune specialistul.

La rândul său, Hensrud afirmă că nu le interzice pacienților să consume astfel de produse, ci le oferă informațiile necesare pentru a lua decizii în cunoștință de cauză.

„Dacă cineva mănâncă un hotdog pe 4 iulie sau doar ocazional, îl poate savura fără probleme, atât timp cât, în ansamblu, menține o alimentație sănătoasă și echilibrată”, concluzionează medicul.