În zilele cu temperaturi foarte ridicate, multe persoane observă că le scade pofta de mâncare. Fenomenul nu este întâmplător și are o explicație biologică. Potrivit medicului Dr. Nighat Arif, organismul își schimbă prioritățile atunci când este expus la caniculă, concentrându-se pe menținerea unei temperaturi normale și nu pe digestie.

Specialista explică faptul că, în perioadele cu căldură extremă, creierul intră într-un adevărat „mod de supraviețuire”, iar senzația de foame este redusă pentru a economisi energie și pentru a ajuta corpul să se răcorească.

Hipotalamusul prioritizează răcirea organismului

Dr. Nighat Arif arată că hipotalamusul, regiunea din creier care reglează temperatura corpului, lucrează intens pentru a menține organismul în jurul valorii de 37 de grade Celsius.

Atunci când temperatura exterioară depășește acest prag, corpul redirecționează o parte din fluxul sanguin către piele, pentru a elimina căldura. În consecință, sistemul digestiv primește mai puțin sânge, iar digestia încetinește.

„Hipotalamusul, adică termostatul corpului tău, lucrează la capacitate maximă pentru a menține temperatura în jurul valorii de 37 de grade Celsius. Problema apare atunci când temperatura din jur depășește acest nivel. Corpul începe să redirecționeze sângele de la sistemul digestiv către piele pentru a te răcori. Cu alte cuvinte, digestia trece pe plan secund”, explică medicul.

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Hormonii foamei se modifică în timpul caniculei

Pe lângă schimbările circulatorii, căldura influențează și hormonii care controlează apetitul.

Potrivit medicului, nivelul grelinei, hormonul care stimulează senzația de foame, scade în perioadele foarte călduroase. În același timp, cresc nivelurile hormonilor GLP-1 și Peptid YY (PYY), care transmit creierului că organismul este sătul.

Un alt efect al caniculei este faptul că organismul poate confunda foamea cu setea. Din acest motiv, hidratarea devine prioritară, iar lipsa lichidelor poate accentua senzația de oboseală și lipsa poftei de mâncare.

Ce este recomandat să mănânci în zilele foarte călduroase

Pentru a susține organismul în timpul caniculei, Dr. Nighat Arif recomandă mese ușoare și dese, bazate pe alimente bogate în apă.

Printre cele mai potrivite se numără:

iaurtul;

fructele proaspete;

salatele;

alimentele bogate în fibre, care ajută digestia să funcționeze normal.

Medicul atrage atenția că hidratarea trebuie făcută constant, chiar și atunci când senzația de sete nu este puternică.

„Dacă ai observat că ți-a dispărut pofta de mâncare în această perioadă, întreabă-te dacă într-adevăr nu îți este foame sau pur și simplu te simți supraîncălzit. Dacă aceasta este cauza, este momentul să te răcorești”, recomandă specialistul.