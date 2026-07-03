Creta a fost desemnată Regiunea Europeană a Gastronomiei pentru anul 2026, o recunoaștere care confirmă reputația insulei drept unul dintre cele mai importante locuri din lume când vine vorba despre alimentație sănătoasă și longevitate.

Potrivit Gamintraveler, locuitorii din satele montane ale insulei, care ajung frecvent la 90 sau chiar 100 de ani, urmează de generații o alimentație simplă, bazată pe câteva ingrediente esențiale. Acest model alimentar a inspirat, de altfel, ceea ce astăzi este cunoscut la nivel mondial drept dieta mediteraneană.

Cercetările realizate în anii 1950 și 1960 în cadrul celebrului Seven Countries Study, coordonat de Ancel Keys, au arătat că locuitorii din Creta prezentau rate foarte scăzute ale bolilor cardiovasculare și o speranță de viață remarcabilă.

Uleiul de măsline, alimentul de bază al dietei cretane

Primul element definitoriu al alimentației tradiționale din Creta este uleiul de măsline extravirgin.

Localnicii îl folosesc nu doar ca dressing, ci ca principală sursă de grăsime pentru gătit și servire. Studiile care au analizat dieta tradițională a insulei au arătat că o parte importantă din aportul caloric zilnic provenea din uleiul de măsline, lucru care i-a surprins inițial pe cercetători, deoarece efectele asupra sănătății cardiovasculare erau, în mod evident, pozitive.

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Astăzi, grăsimile mononesaturate și compușii antioxidanți din uleiul de măsline sunt asociate cu reducerea inflamației și protejarea sănătății inimii.

Verdețurile sălbatice și legumele ocupă cea mai mare parte din farfurie

Un alt pilon al dietei cretane îl reprezintă verdețurile sălbatice, cunoscute local sub numele de horta.

Locuitorii insulei consumă frecvent plante culese direct din natură, alături de roșii, ardei, vinete și alte legume de sezon. Acestea nu sunt considerate garnituri, ci constituie baza meselor zilnice.

Oregano, cimbrul și ceaiul de munte completează preparatele și fac parte, de asemenea, din tradiția culinară locală. Timp de secole, multe dintre aceste ingrediente proveneau direct din flora spontană a insulei.

Leguminoasele sunt principala sursă de proteine

Fasolea, lintea, năutul și bobul au hrănit generații întregi de cretani și rămân printre cele mai importante surse de proteine din alimentația tradițională.

Aceste alimente sunt consumate mult mai frecvent decât carnea, sub formă de supe, tocănițe sau preparate simple, accesibile și sățioase. Numeroase cercetări asociază consumul regulat de leguminoase cu o speranță de viață mai mare și cu un risc mai redus de boli cronice.

Cerealele integrale, în special orzul, au rămas esențiale în alimentația insulei

În Creta, unul dintre cele mai cunoscute produse tradiționale este paximadi, o pâine uscată din orz, coaptă de două ori.

Aceasta stă la baza preparatului dakos, în care pâinea este înmuiată cu apă și ulei de măsline, apoi acoperită cu roșii, oregano și puțină brânză.

Spre deosebire de făina albă rafinată, cerealele integrale au reprezentat timp de secole fundamentul alimentației cretane.

Fructele și nucile înlocuiesc deserturile bogate în zahăr

În dieta tradițională, desertul înseamnă, de cele mai multe ori, fructe proaspete.

Portocalele, strugurii și smochinele sunt consumate frecvent, iar migdalele și nucile completează aportul de grăsimi sănătoase și antioxidanți.

Împreună, aceste alimente alcătuiesc o dietă predominant vegetală, bazată pe produse integrale și minim procesate.

Ce consumă foarte rar cei mai longevivi locuitori ai Cretei

La fel de important este și ceea ce lipsește din alimentația tradițională.

Carnea este consumată în cantități mici și, de multe ori, doar la sărbători sau în weekend. În alimentația tradițională, carnea avea un rol secundar și era consumată mai ales duminica sau la sărbători, nu zilnic, așa cum se întâmplă în multe diete moderne. Peștele, brânza și iaurtul sunt prezente, dar în porții moderate. Zahărul și produsele ultraprocesate ocupă un loc nesemnificativ în meniul tradițional.

Specialiștii consideră că longevitatea localnicilor se explică nu doar prin consumul ridicat de legume, leguminoase și ulei de măsline, ci și prin absența excesului de carne, zahăr și alimente procesate.

Stilul de viață contează la fel de mult ca alimentația

Locuitorii satelor tradiționale din Creta au fost activi fizic până la vârste înaintate, au mers mult pe jos, au lucrat pământul și au trăit în comunități unite, cu relații sociale puternice și un nivel mai redus de stres cronic.

Mesele sunt consumate lent, împreună cu familia și prietenii, iar ingredientele sunt, în mare parte, sezoniere și locale.

Dieta tradițională din Creta nu mai este urmată de toți localnicii

Ca în multe alte regiuni ale lumii, obiceiurile alimentare moderne au început să schimbe și stilul de viață din Creta.

Produsele ultraprocesate și fast-food-ul sunt tot mai prezente, în special în rândul tinerilor, iar ratele obezității au crescut comparativ cu perioada în care au fost realizate studiile care au făcut celebră dieta cretană.

Tocmai de aceea, desemnarea insulei drept Regiune Europeană a Gastronomiei pentru 2026 reprezintă și un demers de protejare și revitalizare a acestui patrimoniu culinar unic.

Ce putem învăța din modelul alimentar al Cretei

Secretul dietei cretane nu constă în ingrediente exotice sau în rețete complicate.

Uleiul de măsline, legumele, verdețurile, leguminoasele, cerealele integrale, fructele și nucile sunt produse accesibile, disponibile aproape oriunde în lume. Diferența o face proporția în care sunt consumate și locul redus acordat cărnii, zahărului și alimentelor procesate.

Experții subliniază că nu există un aliment miraculos, ci un întreg model alimentar și un stil de viață care favorizează sănătatea și longevitatea.