Pentru multe persoane, pierderea în greutate înseamnă diete complicate, suplimente costisitoare sau produse speciale promovate intens în mediul online. În realitate, spun nutriționiștii, alimentele simple și accesibile pot fi la fel de eficiente atunci când vine vorba despre controlul greutății, potrivit Eating Well.

În general, pentru a slăbi este necesar un deficit caloric, adică un consum mai mic de calorii decât energia utilizată de organism. Alimentele bogate în proteine și fibre pot contribui la instalarea senzației de sațietate și pot face mai ușoară respectarea acestui obiectiv.

„Accesibilitatea și valoarea nutrițională nu se exclud reciproc”, explică Lisa Young, doctor în nutriție și dietetician autorizat. Specialiștii recomandă câteva produse convenabile și ușor de găsit, care oferă proteine, fibre și volum alimentar, ajutând la controlul foamei și al aportului caloric.

De ce recomandă nutriționiștii iaurtul grecesc atunci când vrei să slăbești

„Un recipient individual sau o caserolă mică de iaurt grecesc reprezintă o alegere foarte bună”, spune Victoria Whittington, dietetician autorizat.

Iaurtul grecesc, obținut prin scurgerea zerului, conține semnificativ mai multe proteine decât iaurtul obișnuit.

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„Iaurtul grecesc simplu, fără grăsimi, furnizează aproximativ 16 grame de proteine într-un recipient de circa 150 de grame”, explică Alyssa Northrop, specialist în nutriție.

Proteinele contribuie la menținerea senzației de sațietate între mese și pot transforma o gustare sau un mic dejun simplu într-o opțiune mai consistentă. În plus, o porție conține aproximativ 95 de calorii și 173 mg de calciu, adică 17% din necesarul zilnic recomandat.

Calciul este important și în contextul pierderii în greutate. Un review publicat în revista Bone Research în 2025 arată că scăderea în greutate poate fi însoțită și de pierderea masei osoase, motiv pentru care un aport adecvat de calciu rămâne esențial pe parcursul acestui proces.

Pentru o gustare mai sățioasă, nutriționiștii recomandă combinarea iaurtului grecesc cu fructe de pădure congelate și puțină scorțișoară.

Cum poate popcornul să te ajute să slăbești fără să renunți la gustări

Popcornul este adesea privit ca o gustare nesănătoasă, însă varianta preparată cu aer cald și fără unt poate reprezenta o opțiune excelentă pentru persoanele care încearcă să slăbească.

„Popcornul este o gustare integrală, accesibilă și bogată în fibre, care ajută la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp”, spune Alyssa Northrop.

O porție de aproximativ trei căni de popcorn preparat fără ulei oferă:

90 de calorii;

3 grame de proteine;

3 grame de fibre.

„Pentru că este voluminos și ocupă mult spațiu, popcornul poate reduce senzația de foame și poftele alimentare, fără a crește semnificativ aportul caloric”, explică specialista.

Pentru un plus de aromă, acesta poate fi condimentat cu usturoi, piper, drojdie inactivă sau puțin parmezan și suc de lime.

De ce tonul la conservă este unul dintre cele mai bune alimente pentru slăbit

„Bogatul în proteine și sărac în calorii, tonul la conservă este unul dintre cele mai bune alimente de bază pentru cei care vor să slăbească fără să cheltuie mult”, spune Victoria Whittington.

O jumătate de conservă, echivalentul a aproximativ 85 de grame, furnizează:

22 de grame de proteine;

mai puțin de 100 de calorii.

Pe lângă aportul proteic, tonul oferă și acizi grași Omega-3. American Heart Association recomandă consumul regulat de pește pentru susținerea sănătății cardiovasculare.

De asemenea, o analiză sistematică publicată în revista Cureus a asociat acizii grași Omega-3 cu beneficii pentru funcțiile cerebrale, deși autorii subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege toate mecanismele implicate.

Pentru a limita aportul de calorii, specialiștii recomandă tonul conservat în apă, nu în ulei. În plus, Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) recomandă alegerea tonului light sau a speciilor skipjack, care conțin cantități mai reduse de mercur.

Tonul poate fi consumat cu biscuiți integrali și legume crude sau adăugat în salate pentru un plus de sațietate.

Edamamele sunt o sursă completă de proteine vegetale

Edamamele, adică boabele tinere de soia, reprezintă una dintre cele mai bune opțiuni pentru persoanele care urmează o alimentație bazată pe plante.

O cană de edamame decojite oferă:

18 grame de proteine;

8 grame de fibre;

aproximativ 190 de calorii.

„Edamamele congelate sunt o sursă completă de proteine vegetale, iar fibrele lor încetinesc digestia”, explică Lisa Young.

Pe lângă proteine și fibre, acestea conțin izoflavone și alți compuși antioxidanți. O meta-analiză publicată în 2026 în revista Food Science & Nutrition a asociat consumul de leguminoase, altele decât soia, cu reduceri ale greutății corporale, circumferinței taliei și procentului de grăsime corporală.

O altă meta-analiză, realizată pe femei aflate la menopauză și publicată în Journal of Clinical Medicine, sugerează că aceste substanțe ar putea contribui la reducerea pierderii masei osoase, însă autorii subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare.

Edamamele congelate pot fi adăugate în preparate cu orez, wok-uri de legume sau salate pentru a crește aportul de proteine și fibre.

Leguminoasele la conservă pot contribui la controlul greutății

Fasolea, lintea și năutul reprezintă alimente accesibile și foarte nutritive.

„Fasolea și lintea la conservă oferă o combinație excelentă de proteine și fibre, care ajută la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp, cu un aport caloric relativ redus”, spune Lisa Young.

O cană de năut la conservă, scurs și clătit, furnizează:

210 calorii;

11 grame de proteine;

aproape 10 grame de fibre.

O meta-analiză publicată în 2026 în Food Science & Nutrition a asociat consumul de leguminoase non-soia cu reduceri ale greutății corporale, circumferinței taliei și procentului de grăsime corporală.

Cercetătorii consideră că efectele pot fi explicate prin puterea mare de sațietate și prin influența benefică asupra metabolismului.

Beneficiile nu se opresc însă aici.

„Fasolea la conservă este bogată în fier, magneziu, folat și potasiu și a fost asociată cu un control mai bun al glicemiei și cu îmbunătățirea sănătății intestinale datorită conținutului ridicat de fibre”, explică Lisa Young.

Un review publicat în Nutrients a asociat consumul de leguminoase cu îmbunătățirea controlului glicemic, iar o analiză amplă din Critical Reviews in Food Science and Nutrition sugerează că acestea pot avea efecte benefice asupra microbiomului intestinal.

Leguminoasele pot fi adăugate în salate, supe, preparate cu ouă sau transformate în hummus și alte creme tartinabile.

Ouăle sunt printre cele mai sățioase alimente pentru micul dejun

„Ouăle sunt una dintre cele mai sățioase opțiuni pentru micul dejun. Persoanele care consumă ouă dimineața tind să mănânce mai puține calorii pe parcursul zilei comparativ cu cele care aleg un mic dejun bogat în carbohidrați”, spune Lisa Young.

Un studiu crossover publicat în International Journal of Environmental Research and Public Health a observat că persoanele supraponderale și obeze care consumau ouă la micul dejun prezentau o senzație mai mare de sațietate și un aport caloric mai redus ulterior.

O meta-analiză publicată în Nutrients în 2021 sugerează, de asemenea, că mesele bogate în proteine consumate dimineața pot reduce apetitul și aportul energetic ulterior la copii și adolescenți.

Un ou mare furnizează:

72 de calorii;

6 grame de proteine.

Majoritatea persoanelor consumă două sau trei ouă la o masă, ceea ce poate însemna un aport de 12 până la 18 grame de proteine.

Ouăle reprezintă și una dintre cele mai importante surse alimentare de colină, un nutrient esențial pentru sănătatea creierului, despre care National Institutes of Health arată că este insuficient consumat de multe persoane.

De la ouă fierte și salată de ouă până la quiche sau shakshuka, există numeroase modalități de a include acest aliment accesibil într-o dietă echilibrată.

Cum te ajută alimentele ieftine și sățioase să îți menții obiectivele de slăbire

Specialiștii subliniază că alimentele simple și accesibile pot face parte dintr-un plan sănătos și sustenabil de pierdere în greutate.

„Pentru persoanele care încearcă să slăbească pe termen lung, alegerea unor alimente sățioase, nutritive și accesibile reduce probabilitatea de a apela la gustări ultraprocesate din cauza foamei sau a constrângerilor financiare”, explică Lisa Young.

Consecvența și alegerile alimentare echilibrate rămân printre cei mai importanți factori pentru pierderea și menținerea greutății pe termen lung.