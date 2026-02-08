Alimentația joacă un rol esențial în controlul diabetului. În unele situații, însă, anumite alimente și băuturi pot influența nu doar glicemia, ci și modul în care acționează medicamentele, crescând riscul de efecte adverse sau făcând boala mai greu de gestionat.

Alcoolul, un risc major pentru hipoglicemie

Consumul de alcool este una dintre cele mai frecvente probleme pentru persoanele cu diabet. Alcoolul este metabolizat în ficat, iar în acest timp ficatul nu mai eliberează glucoză în sânge. Acest mecanism poate duce la scăderi periculoase ale glicemiei, cunoscute sub numele de hipoglicemie. Riscul este și mai mare atunci când alcoolul este combinat cu anumite medicamente antidiabetice. Sulfonilureele, de exemplu, scad glicemia, iar alcoolul poate amplifica acest efect. În cazul metforminei, consumul excesiv de alcool poate crește riscul de acidoză lactică, o reacție rară, dar gravă, precizează verywellhealth.com.

Specialiștii subliniază că nu există o cantitate complet sigură de alcool. Dacă este consumat, acesta trebuie limitat și asociat cu mâncare. Alcoolul aduce calorii multe, poate favoriza creșterea în greutate și îngreunează recunoașterea simptomelor de hipoglicemie.

Sucul de grepfrut și interacțiunile medicamentoase

Grepfutul este considerat un fruct sănătos, dar sucul său poate interfera cu metabolizarea unor medicamente. În diabet, aceste interacțiuni pot deveni problematice.

Sucul de grepfrut poate intensifica efectul unor medicamente precum repaglinida sau saxagliptinul, crescând riscul de hipoglicemie. De asemenea, multe persoane cu diabet iau statine pentru reducerea riscului cardiovascular. Grepfrutul poate crește concentrația unor statine în sânge, favorizând apariția durerilor musculare sau, în cazuri rare, a afectării renale.

Alimentele cu indice glicemic ridicat

Produsele cu indice glicemic mare sunt digerate rapid și determină creșteri bruște ale glicemiei. Aceste variații pot favoriza poftele alimentare, supraalimentarea și creșterea în greutate. Deși nu interacționează direct cu un anumit medicament, alimentele cu indice glicemic ridicat pot face mai dificil controlul diabetului. Studiile arată că o dietă bogată în astfel de alimente este asociată cu un risc mai mare de boli cardiovasculare și mortalitate.

Printre aceste produse se numără băuturile carbogazoase, sucurile îndulcite, pâinea albă, orezul alb, cerealele procesate, prăjiturile și dulciurile.

Alimentele bogate în grăsimi, mai ales cele nesănătoase

Grăsimile sunt necesare în alimentație, însă tipul lor contează. Grăsimile saturate și trans pot crește colesterolul și riscul cardiovascular, deja ridicat la persoanele cu diabet. În plus, alimentele foarte grase sunt digerate mai lent și pot provoca greață, balonare sau reflux. Aceste efecte pot fi accentuate de unele medicamente antidiabetice. Metformina poate provoca diaree, iar mesele bogate în grăsimi pot agrava acest simptom. Medicamentele din clasa GLP-1 pot da greață sau vărsături, reacții intensificate de alimentele prăjite sau foarte grase.

Ce alimente sunt recomandate în diabet

Pentru un control mai bun al bolii, specialiștii recomandă evitarea produselor ultraprocesate, a excesului de zahăr și a grăsimilor nesănătoase. O alimentație echilibrată include fructe, legume, cereale integrale, proteine slabe, surse vegetale de proteine, lactate fără zahăr adăugat și grăsimi sănătoase.

Persoanele care întâmpină dificultăți în gestionarea diabetului sunt sfătuite să discute cu medicul sau cu un dietetician. Adaptarea dietei la tratamentul medicamentos poate reduce riscurile și poate îmbunătăți controlul glicemic pe termen lung.