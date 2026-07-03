Laptele neomogenizat câștigă tot mai mult teren în preferințele consumatorilor, pe fondul interesului crescut pentru alimentele considerate mai puțin procesate și pentru evitarea produselor ultraprocesate (UPF). În Marea Britanie, lanțul Waitrose a raportat o creștere de 34% a vânzărilor pentru anumite sortimente de lapte neomogenizat în ultimul an. Cu toate acestea, specialiștii în nutriție avertizează că, din punct de vedere nutritiv, laptele neomogenizat nu oferă beneficii suplimentare față de laptele obișnuit, potrivit DailyMail.

Omogenizarea este un proces mecanic prin care laptele este trecut prin duze foarte fine, la presiune ridicată, pentru a sparge globulele de grăsime și a le distribui uniform în lichid.

În lipsa acestui proces, grăsimea rămâne în forma sa naturală, iar smântâna se ridică la suprafața sticlei, oferind laptelui o textură mai cremoasă și un aspect tradițional.

„Din punct de vedere nutrițional, laptele integral neomogenizat și cel omogenizat sunt practic identice”, a declarat pentru Daily Mail nutriționistul Rob Hobson, autorul volumului The Low Appetite Cookbook.

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„Ambele furnizează cantități similare de proteine, calciu, iod, vitamina B12, riboflavină și alți nutrienți esențiali. Diferența ține mai degrabă de textură și aspect decât de valoarea nutritivă”, a explicat specialistul.

Mai multă grăsime înseamnă și mai multe calorii

Rob Hobson atrage atenția că laptele integral neomogenizat conține mai multe grăsimi și, implicit, mai multe calorii decât variantele semidegresate sau degresate, însă acest lucru nu are legătură cu procesul de omogenizare.

„Comparativ cu laptele semidegresat sau degresat, laptele integral neomogenizat conține în general mai multă grăsime și, prin urmare, mai multe calorii, dar acest aspect reflectă conținutul de grăsime, nu lipsa omogenizării”, a precizat nutriționistul.

De ce este laptele atât de valoros din punct de vedere nutritiv

Un pahar de lapte oferă proteine de înaltă calitate, esențiale pentru menținerea masei musculare, dar și calciu, important pentru sănătatea oaselor și a dinților.

În plus, laptele reprezintă o sursă importantă de vitamina B12, necesară pentru funcționarea sistemului nervos și producerea globulelor roșii, contribuind astfel la nivelul de energie și la capacitatea de concentrare.

Laptele furnizează și iod, un mineral pe care multe persoane nu îl consumă în cantități suficiente, dar care joacă un rol esențial în metabolism și în funcționarea creierului.

Legătura cu alimentele ultraprocesate

Susținătorii laptelui neomogenizat consideră că acesta reprezintă o alternativă mai naturală și mai puțin procesată.

„Credem că această creștere a popularității este determinată de dorința consumatorilor pentru alimente integrale și de interesul tot mai mare față de alimentele ultraprocesate”, a declarat Dan Robinson, manager pentru procesarea alimentelor la ferma Leckford Estate, care aparține Waitrose.

„Mulți clienți caută acum produsele de bază și adoptă o abordare mai simplă și mai naturală în alimentație”, a adăugat acesta.

Însă Rob Hobson consideră că această percepție pornește dintr-o confuzie frecventă.

„Problema este că această percepție se poate transforma în ideea că un produs mai puțin procesat este automat mai sănătos, ceea ce nu este întotdeauna adevărat”, spune nutriționistul.

„Mulți oameni văd laptele neomogenizat ca opusul unui aliment foarte procesat, însă omogenizarea este doar un proces mecanic care modifică dimensiunea globulelor de grăsime. Nu schimbă în mod fundamental profilul nutrițional al laptelui”, explică specialistul.

Nu trebuie confundat cu laptele crud

Experții subliniază că omogenizarea este complet diferită de pasteurizare.

În timp ce omogenizarea distribuie uniform grăsimile din lapte, pasteurizarea presupune încălzirea și răcirea rapidă a produsului pentru eliminarea bacteriilor periculoase.

Laptele neomogenizat comercializat în magazine este, în continuare, pasteurizat și sigur pentru consum.

Există beneficii pentru microbiom?

Unele persoane susțin că laptele neomogenizat ar fi mai bun pentru sănătatea intestinală, însă dovezile științifice sunt limitate.

„Aici multe dintre afirmații au fost exagerate. Există foarte puține dovezi că laptele neomogenizat oferă beneficii importante pentru sănătatea intestinului comparativ cu laptele omogenizat”, afirmă Rob Hobson.

„Unii susțin că este mai ușor de digerat deoarece globulele de grăsime își păstrează forma naturală, însă cercetările nu au demonstrat în mod constant o digestie mai bună, o toleranță mai ridicată sau efecte superioare asupra microbiomului. Unele studii sugerează chiar că laptele omogenizat poate fi digerat la fel de bine sau chiar mai eficient”, adaugă acesta.

O tendință care contrazice consumul tot mai mare de băuturi vegetale

Interesul pentru laptele neomogenizat apare într-un moment în care consumul de lapte clasic este în scădere în Marea Britanie.

În prezent, aproape unul din zece pahare de lapte consumate este reprezentat de alternative vegetale, precum băuturile din ovăz, soia sau migdale. În urmă cu un deceniu, raportul era de unul la o sută.

Britanicii consumau aproximativ 2,8 litri de lapte pe săptămână în 1974, de peste două ori mai mult decât media actuală, care este de aproximativ 1,1 litri pe săptămână.