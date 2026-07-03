Inflamația nu este întotdeauna un lucru rău. Atunci când organismul se confruntă cu o infecție sau o leziune, inflamația acută reprezintă un mecanism natural de apărare și vindecare. Problemele apar însă atunci când inflamația devine cronică și persistă pe termen lung, fiind asociată cu un risc mai mare de boli cardiovasculare, diabet și alte afecțiuni, potrivit EatingWell.

Specialiștii spun că alimentația joacă un rol important în controlul inflamației cronice, iar unul dintre alimentele recomandate frecvent este iaurtul, datorită conținutului său de probiotice și efectelor benefice asupra sănătății intestinale.

De ce iaurtul este considerat un aliment antiinflamator

Iaurtul este un produs lactat fermentat care conține, în mod obișnuit, culturi vii de bacterii benefice pentru organism. Cercetările din ultimii ani au asociat consumul regulat de iaurt cu niveluri mai reduse ale unor markeri inflamatori, precum proteina C reactivă (CRP) și interleukina-6.

Deși mecanismele exacte sunt încă studiate, nutriționiștii cred că efectele antiinflamatoare ale iaurtului sunt legate în principal de influența pozitivă asupra microbiomului intestinal.

Probioticele susțin sănătatea intestinului și imunitatea

„Diversitatea bacteriilor intestinale este esențială pentru sănătate”, explică Kim Kulp, nutriționist.

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Potrivit specialiștilor, aproximativ 70% din sistemul imunitar se află la nivelul intestinului, ceea ce face ca sănătatea microbiomului să fie esențială pentru funcționarea optimă a organismului.

Probioticele din iaurt contribuie la echilibrul florei intestinale și pot avea efecte benefice nu doar asupra digestiei, ci și asupra proceselor inflamatorii din întregul corp.

„S-a demonstrat că probioticele pot contribui la reducerea inflamației atât în interiorul intestinului, cât și în alte zone ale organismului”, explică Liz McMahon, specialist în nutriție.

Iaurtul poate contribui la protejarea barierei intestinale

Un alt mecanism prin care iaurtul ar putea ajuta la reducerea inflamației este menținerea integrității peretelui intestinal.

Mucoasa intestinală funcționează ca o barieră naturală care împiedică pătrunderea substanțelor nocive în organism. Atunci când această protecție este afectată, pot apărea reacții inflamatorii accentuate.

Anumite tulpini de bacterii din genul Lactobacillus, prezente în iaurt, stimulează producția de mucus și de proteine implicate în menținerea acestei bariere naturale.

În plus, bacteriile benefice produc acizi grași cu lanț scurt, compuși considerați importanți pentru sănătatea colonului și pentru reducerea inflamației cronice.

Există și beneficii pentru metabolism

Consumul regulat de iaurt a fost asociat și cu o sensibilitate mai bună la insulină, un factor important pentru prevenirea diabetului de tip 2 și a altor probleme metabolice.

Megan Huff, nutrițuinist, explică faptul că acizii grași cu lanț scurt produși de bacteriile benefice pot contribui atât la reglarea glicemiei, cât și la reducerea rezistenței la insulină.

Astfel, beneficiile iaurtului nu se limitează doar la sănătatea digestivă, ci pot influența pozitiv întregul metabolism.

Ce alte obiceiuri pot reduce inflamația cronică

Nutriționiștii subliniază că reducerea inflamației nu depinde de un singur aliment, ci de întregul stil de viață.

Printre recomandările specialiștilor se numără:

gestionarea stresului prin activități precum mersul pe jos, meditația, yoga sau dansul;

practicarea regulată a exercițiilor fizice;

consumul unei diete bogate în fructe, legume, cereale integrale, nuci, semințe și leguminoase;

includerea alimentelor bogate în acizi grași Omega-3, precum peștele gras;

limitarea produselor ultraprocesate, a cărnii procesate și a excesului de zahăr adăugat.

Cum alegi un iaurt mai sănătos

Pentru beneficii maxime, specialiștii recomandă alegerea iaurturilor care conțin culturi vii active și au un conținut redus de zahăr adăugat.

O variantă și mai bună este iaurtul simplu, fără arome, la care pot fi adăugate fructe proaspete pentru un plus de fibre și dulceață naturală.

În concluzie, iaurtul poate face parte dintr-o alimentație antiinflamatoare, însă efectele sale sunt mai eficiente atunci când este integrat într-un stil de viață echilibrat, care include mișcare, gestionarea stresului și o dietă bogată în alimente cât mai puțin procesate.