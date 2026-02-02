Dieta bazată pe alimente vegetale este, în general, asociată cu beneficii clare pentru sănătatea inimii, relatează foodandwine.com. Numeroase studii arată că un consum ridicat de legume, fructe, leguminoase și cereale integrale reduce riscul de boli cardiovasculare. Însă este scăpat din vedere un mic detaliu. Nu orice aliment vegetal este automat sănătos, iar un nou studiu atrage atenția asupra unei nuanțe esențiale: gradul de procesare poate face diferența dintre protecție și risc.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Cercetători din Franța au publicat în luna decembrie, în revista medicală The Lancet Regional Health, rezultatele unei analize ample privind impactul alimentelor vegetale ultraprocesate asupra sănătății cardiovasculare. Concluzia este că produsele vegetale intens procesate pot anula beneficiile asociate, în mod tradițional, dietelor plant-based.

Ce sunt alimentele ultraprocesate

Studiul a utilizat un sistem care împarte alimentele în patru categorii, în funcție de nivelul de procesare. Prima categorie include alimentele neprocesate sau minim procesate, precum legumele proaspete, fructele, cerealele integrale sau leguminoasele, supuse doar unor operațiuni simple, precum fierberea sau congelarea.

Urmează ingredientele culinare procesate, precum uleiurile, untul, zahărul sau sarea. A treia categorie include alimentele procesate, cu adaos de sare, zahăr sau grăsimi, precum pâinea, brânzeturile sau conservele simple. Ultima categorie este cea a alimentelor ultraprocesate, obținute din materii prime alimentare combinate cu aditivi, arome, coloranți sau ingrediente sintetice.

Datele studiului: peste 63.000 de participanți

Pentru a evalua impactul acestor alimente, cercetătorii au analizat datele a 63.835 de adulți. Participanții au fost monitorizați, în medie, timp de 9,1 ani, perioadă în care au completat constant chestionare detaliate despre alimentație și consumul de băuturi.

Această bază de date a permis diferențierea clară între dietele bogate în alimente vegetale minim procesate și cele care se bazează pe produse vegetale ultraprocesate, ținând cont atât de calitatea nutrițională, cât și de nivelul de procesare industrială.

Risc crescut pentru cei care aleg variantele ultraprocesate

Rezultatele arată că persoanele care consumau cele mai mari cantități de alimente vegetale ultraprocesate aveau un risc cu aproximativ 40% mai mare de a dezvolta boli cardiovasculare. În această categorie intră produse precum chipsurile, băuturile dulci din extracte vegetale, sucurile carbogazoase, cerealele dulci pentru micul dejun și diverse deserturi vegetale industriale.

În contrast, participanții care aveau diete bogate în alimente vegetale minim procesate prezentau un risc cu aproximativ 40% mai mic de boli cardiovasculare, comparativ cu cei care consumau mai multe produse de origine animală și mai puține alimente vegetale de calitate.

Capcana alimentelor „aparent sănătoase”

Cercetătorii avertizează că unele produse vegetale pot crea o falsă impresie de aliment sănătos. Chiar și atunci când mesele par echilibrate, gradul de procesare contează. Potrivit autorilor studiului, persoanele care consumau cantități mari de alimente vegetale considerate de calitate, dar ultraprocesate – precum pâinea integrală industrială, supele gata preparate, pastele instant, salatele ambalate cu dressing sau mâncărurile semipreparate – nu au beneficiat de o reducere a riscului cardiovascular. În unele cazuri, riscul a fost similar cu cel al persoanelor care consumau mai multe produse de origine animală.

Mesajul pentru consumatori

Concluzia studiului este că simpla etichetă „plant-based” nu garantează beneficii pentru sănătate. Alimentele vegetale pot deveni la fel de nocive ca produsele ultraprocesate clasice atunci când sunt bogate în zahăr, sare, grăsimi rafinate și aditivi.

Cercetătorii subliniază necesitatea unor eforturi suplimentare pentru a ajuta consumatorii să înțeleagă diferențele dintre alimentele vegetale sănătoase și cele intens procesate. Deocamdată rămâne valabilă recomandarea ca o dietă benefică pentru inimă să se bazeze pe alimente vegetale de înaltă calitate nutrițională și cu un nivel minim de procesare industrială.