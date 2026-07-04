În fiecare an, de 4 iulie, milioane de americani sărbătoresc Ziua Independenței cu grătare, picnicuri și deserturi festive. Dintre toate rețetele dedicate acestei sărbători, una se detașează clar în preferințele gospodinelor: Flag Cake, prăjitura decorată în culorile steagului Statelor Unite. Potrivit Southern Living, aceasta este cea mai căutată rețetă pentru 4 iulie, iar cititorii spun că este atât de gustoasă încât „nu există nimic mai bun decât un blat și o cremă făcute în casă”.

Preparatul este apreciat pentru aspectul spectaculos, dar și pentru simplitatea lui. Este o prăjitură pufoasă, cu aromă intensă de vanilie, acoperită cu o cremă fină și decorată cu afine și zmeură sau căpșuni proaspete, care reproduc modelul steagului american. În plus, poate fi pregătită cu până la două zile înainte de servire, un avantaj important atunci când se organizează o petrecere în aer liber.

Decorarea nu necesită experiență în cofetărie. După întinderea cremei, afinele sunt așezate într-un colț pentru a reprezenta câmpul albastru al steagului, iar fructele roșii sunt folosite pentru benzile roșii. Spațiile albe rămân neacoperite de fructe, fiind formate chiar din stratul de cremă.

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Iată rețeta recomandată de wellplated.com

Ingrediente

Pentru blat:

115 g unt nesărat, moale, la temperatura camerei

200 g zahăr tos

170 g miere

2 ouă mari, la temperatura camerei

2 lingurițe extract de vanilie

180 g iaurt grecesc simplu, degresat, la temperatura camerei

150 g făină integrală albă de grâu

125 g făină albă universală

1 linguriță bicarbonat de sodiu

½ linguriță sare

180 ml lapte, plus 2 linguri – se poate folosi orice tip de lapte; în rețeta originală s-a folosit lapte cu 2% grăsime, la temperatura camerei

Pentru cremă și decor:

340 g cremă de brânză cu conținut redus de grăsime, tip Neufchâtel, la temperatura camerei

85 g unt nesărat, la temperatura camerei

160 g zahăr pudră

60 g iaurt grecesc simplu, degresat, la temperatura camerei

1 linguriță extract pur de vanilie

150 g afine proaspete

300–450 g căpșuni proaspete, tăiate felii

Mod de preparare

Preîncălziți cuptorul la aproximativ 165°C. Ungeți generos și presărați cu puțină făină o tavă de aproximativ 28 × 43 cm. Puteți folosi un spray pentru copt care conține făină. Puneți tava deoparte.

În bolul unui mixer prevăzut cu paletă sau într-un bol mare, folosind un mixer de mână ori o lingură, mixați untul timp de un minut, la viteză medie, până devine fin și cremos.

Adăugați zahărul și continuați să mixați la viteză medie, până când compoziția devine pufoasă și deschisă la culoare.

Încorporați mierea, apoi ouăle și vanilia. Mixați până când compoziția devine omogenă, oprindu-vă de câteva ori pentru a curăța pereții și fundul bolului. Amestecul poate părea ușor „tăiat”; acest lucru este normal. Adăugați iaurtul și mixați la viteză medie spre mare până la omogenizare.

Într-un bol mare, amestecați cu un tel făina integrală albă, făina albă universală, bicarbonatul de sodiu și sarea.

Adăugați o treime din amestecul de făină peste compoziția cu unt. Mixați la viteză mică timp de 5 secunde, apoi turnați jumătate din cantitatea de lapte. Mixați din nou 5 secunde, la viteză mică.

Repetați operațiunea cu următoarea treime din amestecul de făină și restul de lapte. La final, adăugați ultima treime din făină și mixați doar până când ingredientele sunt încorporate, iar aluatul devine omogen. Nu mixați excesiv.

Întindeți aluatul în tava pregătită și nivelați-l într-un strat subțire și uniform, cu ajutorul unei spatule de silicon. Lăsați la copt timp de 18–22 de minute sau până când suprafața se rumenește ușor, iar o scobitoare introdusă în mojlocul blatului iese curată. La jumătatea timpului de coacere, rotiți tava la 180 de grade, pentru o coacere uniformă. Așezați apoi tava cu prăjitura coaptă pe un grătar și lăsați-o să se răcească complet în tavă.

Între timp, pregătiți crema. Pentru cremă, puneți crema de brânză, untul, zahărul pudră, iaurtul și vanilia în bolul unui mixer prevăzut cu paletă sau într-un bol mare. Mixați la viteză medie până când obțineți o cremă fină și omogenă. Întindeți crema peste prăjitura complet răcită. Așezați afinele în rânduri, în colțul din stânga sus, pentru a forma zona cu „stelele” drapelului american. Aranjați apoi feliile de căpșuni în cinci rânduri, pentru a forma „dungile” steagului.

Păstrați prăjitura la frigider până în momentul servirii.

Ponturi:

Prăjitura poate fi pregătită cu o zi înainte. Se păstrează bine acoperită, la temperatura camerei, iar crema se întinde înainte de servire.

Crema poate fi și ea pregătită cu o zi înainte și păstrată într-un recipient ermetic, la frigider. Înainte de decorarea prăjiturii, lăsați-o să ajungă la temperatura camerei, pentru a putea fi întinsă mai ușor.

Resturile se păstrează bine acoperite, la frigider, timp de până la 3 zile.

Fructele pot fi îndepărtate, iar prăjitura rămasă poate fi păstrată la frigider până la 5 zile sau congelată până la 3 luni.