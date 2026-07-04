VIDEO | Tania Fântână (nutriționist): „Cea mai bună băutură inventată vreodată rămâne apa” / De ce sucurile dulci sunt printre cei mai mari dușmani ai sănătății

04 iul. 2026, Nutriție
Colaj foto G4Food
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Pe timp de vară, consumul de băuturi răcoritoare crește considerabil, însă specialiștii atrag atenția că sucurile îndulcite, ceaiurile reci cu zahăr, băuturile energizante și produsele de tip „vitamin water” pot avea efecte importante asupra sănătății. Nutriționistul Tania Fântână explică faptul că aceste produse nu aduc doar un aport ridicat de zahăr, ci favorizează și un consum excesiv de calorii, fără să ofere senzația de sațietate.

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„Cea mai bună băutură inventată vreodată rămâne apa”, spune Tania Fântână, care arată că organismul nu percepe caloriile lichide la fel ca pe cele provenite din alimente solide. Astfel, un pahar de suc este consumat, de regulă, pe lângă mesele obișnuite, ceea ce contribuie în timp la creșterea în greutate.

Numeroase studii au asociat consumul regulat de băuturi îndulcite cu un risc mai mare de obezitate, diabet zaharat de tip 2, boli cardiovasculare și boală hepatică grasă non-alcoolică. Fructoza din zahăr este metabolizată în principal în ficat, iar consumul excesiv poate favoriza acumularea de grăsime la nivel hepatic și apariția steatozei hepatice.

Specialista subliniază că nici băuturile fără zahăr nu trebuie considerate o soluție ideală. Deși pot reprezenta o variantă de tranziție pentru persoanele care încearcă să reducă aportul de zahăr, efectele consumului pe termen lung sunt încă analizate, iar Organizația Mondială a Sănătății recomandă să nu fie privite ca o metodă sigură de control al greutății.

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Pe lângă conținutul ridicat de zahăr, multe dintre aceste produse fac parte din categoria alimentelor ultraprocesate și conțin coloranți, conservanți și alți aditivi. De asemenea, expunerea îndelungată a sticlelor din plastic la temperaturi ridicate poate favoriza migrarea unor substanțe chimice și a microplasticelor în lichid, deși o expunere ocazională nu înseamnă automat un risc pentru sănătate.

Pentru hidratarea din sezonul cald, Tania Fântână recomandă apa ca primă opțiune, dar și apa minerală, ceaiurile reci neîndulcite, chefirul sau iaurtul de băut. Apa aromatizată natural cu felii de lămâie, mentă ori fructe proaspete poate fi o alternativă plăcută pentru cei care își doresc mai mult gust, fără zahăr adăugat.

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