Ziua Independenței, sărbătorită anual pe 4 iulie în Statele Unite, înseamnă parade, focuri de artificii și ceremonii patriotice. În multe orașe americane, însă, această zi este marcată și prin tradiții neobișnuite, transformate în adevărate atracții turistice, relatează Mediafax.

Cel mai cunoscut eveniment este concursul de mâncat hot-dogi organizat de Nathan’s Famous, la Coney Island, în New York. Competiția îi provoacă pe participanți să consume cât mai mulți hot-dogi în doar 10 minute și este urmărită anual de milioane de telespectatori.

Hot-dogul a devenit unul dintre simbolurile zilei de 4 iulie după ce a fost adus în Statele Unite de imigranții germani, în secolul al XIX-lea. Ușor de preparat pe grătar și accesibil ca preț, preparatul este nelipsit de la petrecerile organizate cu ocazia Zilei Independenței. Potrivit estimărilor industriei alimentare, americanii consumă aproximativ 150 de milioane de hot-dogi doar în această zi.

În Key West, Florida, vedeta este plăcinta Key Lime. Participanții la concurs trebuie să termine o plăcintă întreagă fără să folosească mâinile, iar competiția atrage în fiecare an sute de concurenți și spectatori.

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În Missouri, festivalul National Tom Sawyer Days include un concurs inspirat din celebrul roman al lui Mark Twain. Concurenții, costumați în Tom Sawyer, încearcă să vopsească un gard cât mai repede și mai bine, recreând una dintre cele mai cunoscute scene din literatura americană.

O tradiție inedită are loc în Bristol, Vermont, unde echipe de câte trei persoane împing pe străzi toalete de exterior montate pe roți. Cursa este organizată de aproape 50 de ani, iar câștigătorii primesc un trofeu în formă de toaletă.

În localitatea Oatman, din Arizona, temperaturile ridicate sunt transformate într-o provocare culinară. Participanții încearcă să prăjească un ou folosind exclusiv energia solară, cu ajutorul oglinzilor, lentilelor și foliilor metalice.

În Hawaii, Ziua Independenței are și o componentă dedicată protecției mediului. Din 1989, autoritățile și organizațiile de conservare eliberează în Oceanul Pacific țestoase marine crescute în programe speciale, evenimentul fiind însoțit de ceremonii inspirate din tradițiile locale.

În Oregon, orașul Bend organizează încă din 1924 o paradă a animalelor de companie. Pe străzi defilează câini, cai, capre, găini și chiar țestoase, decorate în culorile drapelului american.

O altă tradiție aparte se păstrează în Gatlinburg, Tennessee, unde parada de Ziua Independenței începe la ora 00:01, imediat după miezul nopții. Considerată prima paradă dedicată zilei de 4 iulie din Statele Unite, aceasta adună anual zeci de mii de spectatori și peste o sută de participanți.

Astfel, dincolo de manifestările patriotice, Ziua Independenței este marcată în multe comunități americane și prin competiții și obiceiuri care au devenit, în timp, parte din identitatea locală.